Deli Divane dizisinin başrolü Ebrar Karabakan! Deli Divane’nin Reyhan’ı kimdir?

Deli Divane dizisi, oyuncu kadrosuyla gündeme gelmeye başladı. OGM Pictures imzalı yapım, Yalı Çapkını dizisinin ardından bu kez Gaziantep’te izleyiciyle buluşacak yeni bir hikâye için hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunu Enes Kartal ve Cem Toluay paylaşırken, merakla beklenen başrol kadın oyuncusu da netleşti. Genç oyuncu Ebrar Karabakan, Deli Divane dizisinde Reyhan karakterini oynayacak. Peki, Deli Divane dizisinin Reyhan’ı Ebrar Karabakan kimdir? İşte yeni dizinin başrol oyuncusu hakkında merak edilenler…

DELİ DİVANE DİZİSİNİN BAŞROLÜ EBRAR KARABAKAN!

OGM Pictures’ın yeni projesi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin ardından yeni hikâyesini Gaziantep’e taşıyacak olan yapım şirketi, Deli Divane ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin başrol kadın oyuncusu da belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre oyuncu Ebrar Karabakan, Deli Divane dizisinde Reyhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Enes Kartal ve Cem Toluay’ın oturacağı yapım, Gaziantep’in atmosferinde şekillenecek hikâyesiyle şimdiden dikkat çekiyor.

OGM Pictures imzalı Deli Divane dizisinin çekim hazırlıkları sürerken, projenin diğer oyuncuları ve yayın tarihiyle ilgili gelişmeler de merakla bekleniyor.

DELİ DİVANE DİZİSİNİN REYHAN’I KİMDİR?

Deli Divane dizisinin başrol oyuncusu Ebrar Karabakan oldu. Birsen Altunaş’ın haberine göre genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Ebrar Karabakan, OGM Pictures imzalı yeni projede Reyhan karakterini oynayacak. Eşref Rüya dizisinin ardından A.B.İ. projesinde de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, bu kez Gaziantep’te geçen iddialı bir hikâyeyle ekranlara gelecek.

Antepli iki ailenin yaşamını, ilişkilerini ve aralarındaki gelişmeleri konu alacak olan Deli Divane dizisinde Reyhan karakterinin hikâyedeki yeri şimdiden merak uyandırdı. Ebrar Karabakan’ın üstleneceği Reyhan karakterinin nasıl bir kişiliğe sahip olacağı ve iki ailenin hikâyesinde nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyor.