Show TV kanalının kısa zamanda dikkat çeken en güçlü yapımlarından olan Delikanlı dizisi, ekranlardaki varlığı henüz yeni olsa da reytingleri coşturan gelişmeleriyle izleyiciler arasında ilgiyle takip ediliyor. 27 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Delikanlı dizisinin 4. bölümününün sonlanmasıyla birlikte dizinin sıkı takipçileri, arama motorunda bölüm biter bitmez dizinin yeni bölüm fragmanına yönelik bazı arayışlara yöneldi. Peki Delikanlı diziis son bölümde neler oldu.? Delikanlı dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlanıd mı? Delikanlı dizisi 5. bölüm nereden izlenir?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Delikanlı dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Delikanlı dizisi 4. bölüm ne oldu, son bölüm nereden izlenir? Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'nın 4. bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Delikanlı dizisinin 4. bölümünde Yusuf, aklı ve kalbi arasında seçim yapmak zorunda kaldı ve kardeşini Sarpların elinden kurtardı. Yusuf'un sırrı ve Dila'nın güveninin sarsılması gibi gelişmeler yaşandı. Delikanlı dizisinin 5. bölümü 4 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Dizinin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

DELİKANLI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU? DELİKANLI DİZİSİ 4. BÖLÜM ÖZETİ:

Show TV ekranlarının yeni gençlik dizisi Delikanlı'nın yayınlanan son bölümünde; Yusuf aklıyla kalbi arasında zor bir seçim yapmak mecburiyetinde kalır. Dizinin yayınlanan son bölümündeki gelişmeler; Yusuf'un atacağı her adımı daha da tehlkeli bir hale getirir.

Yusuf, kardeşini Sarpların elinden kurtarmayı başarsa da devamında iki kardeş arasında geçmişte yaşanananlara dair bazı yüzleşmeleri gerçekleşir.

Yıllardır içine attığı kırgınlıkları şimdilerde birer birer ortaya çıkmaya başlarken, Yusuf’un sakladığı büyük sır da verdiği mücadelenin ağırlığını bir kez daha ortaya koyar.

Öte yandan Dila, Yusuf’u otel odasında bir çift kadın ayakkabısıyla beraber görünce güveni zedelenerek büyük bir sarsıntı yaşar. Hazan ise krizi fırsata çevirerek durumdan faydalanmaya çalışır.

Zühre’nin baskıcı hali git gide daha da sert bir hal alırken, Sarp'ın devamlı şüpheci yaklaşımı evin içindeki huzuru iyiden iyiye bozar.

Bu olanlardan sonra Yusuf hem Dila’nın güvenini tekrardan kazanmak hem de Kızılhan ailesine karşı yürüttüğü planı sürdürmek mecburiyetinde kalır. İntikam uğruna içinde büyüttüğü planlarında Yusuf bir yandan duyguları diğer yandan hedefleri arasında iyice çıkmaza girer.

DELİKANLI DİZİSİ YENİ BÖLÜM TARİHİ NE ZAMAN, DELİKANLI 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haftanın her Pazartesi günü Show TV kanalında saat 20.00'da izleyici karşısına çıkan Delikanlı dizisinin 5. bölümü, önümüzdeki hafta 4 Mayıs Pazartesi günü ekranlardaki yerini alacaktır.

DELİKANLI DİZİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'nin sevilen projeleri arasında kendini gösteren Delikanlı dizisinin 5. bölüm fragmanı, henüz izleyicilerle buluşmadı.

Dizinin yeni bölüm fragmanları çoğunlukla ilk olarak önce televizyon ekranlarında, daha sonra ise dizinin resmi web sitesi ve sosyal medya platformlarındaki gönderi yayınlarıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

27 Nisan Pazartesi akşamı Show TV kanalında yayınlanan Delikanlı dizisini ekran karşısından takip edemeyen ya da bölümü tekrardan seyretmek isteyenler dizinin resmi web sitesi üzerinden son bölümü izleyebilir.