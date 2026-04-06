Televizyon dünyasında en iddialı yapımlardan biri olacağı ön görülen Delikanlı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. İlk bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı Show TV ekranlarına gelen Delikanlı dizisi, yalnızca hikayesi ve karakterleriyle değil çekim yeriyle de gündemde. Yayınlanan ilk bölüm ve fragmanda göze çarpan eski mahalleler, sokaklar ve tarihi yapılar izleyicilerin dizinin nerede çekildiğini merak ettirdi. Peki Delikanlı dizisi nerelerde çekiliyor? Başrolünde Melis Sezen ile Mert Demir'i buluşturan Delikanlı dizisinin çekildiği ilçeler hangileri?

HABERİN ÖZETİ Delikanlı dizisi nerede çekiliyor? Delikanlı dizisi çekim mekanı ve ilçeleri nereler? Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla öne çıkan Delikanlı dizisinin çekim yerleri merak ediliyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Eski mahalleler, dar sokaklar ve tarihi yapılar kullanılan mekanlar arasında yer alıyor. Özellikle Balat, Fener, Hasköy ve Ayvansaray gibi semtlerde çekimler yapılıyor. Tarlabaşı ve Dolapdere çevresi de çekim mekanları arasında tahmin ediliyor. Dizinin başrollerini Melis Sezen ve Mert Ramazan Demir paylaşıyor.

GENÇ KESİMİN İLGİ ODAĞI OLAN 'DELİKANLI' DİZİSİNİN ÇEKİM YERLERİ MERAK EDİLDİ!

Pazartesi günlerinin yeni favori dizileri arasına eklenen Delikanlı dizisinin çekildiği yer ve mekanlar, dizinin ilk bölümünün ekrana verilmesiyle birlikte arama motoruna takıldı.

Çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiği bilinen Delikanlı dizisi gerek tarihi dokularıyla olsun gerek de modern şehrin sunduğu farklı bölgelerle olsun izleyenlerin dikkatini çekiyor.

İlk bölümde geçen eski tip evler, daracık sokakların olduğu sahneler İstanbul'un en tarih kokan semtleri olan Balat, Fener, Hasköy ve Ayvansaray gibi semtlerde çekiliyor.

Mahalle kültürünü olduğu gibi yansıtan bu tarih dokulu ilçeler, dizide bahsedilen hikayenin doğal bir parçasıymış gibi hissettiriyor.

Başrolünde Melis Sezen ile Mert Ramazan Demir'in rol aldığı Delikanlı'nın bir diğer çekim mekanlarının ise Tarlabaşı ve Dolapdere çevresinde çekildiği tahmin ediliyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Show TV'nin yeni projesi Delikanlı dizisinin başarılı ve deneyimli oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal,

Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır , Hakan Ekse, Tuana Naz Tiryaki , Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut gibi usta isimler rol alıyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:

Mert Ramazan Demir (Yusuf)

Melis Sezen (Hazan)

Salih Bademci (Sarp)

Mina Demirtaş (Dila)

Velatnu Aydın (Murat)

Fırat Altunmeşe (Saffet)

Zehra Barto (Elmas)

Onur Ünsal (Kamer)

Necat Bayar (Tayyar)

Ergun Kuyucu (Hüsnü)

Sinem Öcalır (Fidan)

Gökhan Yıkılan (Korkut)

Erdem Adilce (Remzi)

Asena Girişken (Arzu)

Dilara Yılmaz (Asya)

Mine Teber (Meryem)

Elçin Atamgüç (Makbule)

Zamire Zeynep Özdemir (Nazan)

Kerimcan Kamal (Tahsin)

Hakan Eksen (Gürbüz)

Tuana Naz Tiryaki (Elif)

Aslı Kaplan (Nimet)

Gökhan Güvenatam (Halil)

Devrim Yakut (Zühre)