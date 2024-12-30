Devrim Özkan yaşadığı maddi sıkıntıdan bahsetti: Aynaları yumrukladım

30 Aralık 2024 16:10 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:15

Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ile ayrılığı çok konuşulan Devrim Özkan, oyunculuk yapmak için İstanbul'a geldiğinde yaşadığı maddi sıkıntılardan bahsetti. "435 lirayla İstanbul'a taşındım" diyen Devrim Özkan, o dönemde ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan da bahsetti.

Vatanım Sensin, Ramo, gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan Devrim Özkan, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Lucas Torreira​ ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Devrim Özkan, oyuncu olmaya karar verdiğinde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

DEVRİM ÖZKAN OYUNCU OLMAK İÇİN VERDİĞİ MÜCADELEYİ ANLATTI

Devrim Özkan hayatına dair de bilinmeyenleri anlattı. İstanbul'a gelme kararı aldığı dönemden bahseden güzel oyuncu "Başıma gelebilecek her türlü şeyi biliyordum bir kadın olarak bir genç kadın olarak... Bu sektörde var olmaya çalışan bir kadın olarak yani bir sürü şeyi tahmin edebiliyordum. Bodrum'dan İstanbul'a taşıma kararını o mentaliteyi güçlendirerek yaptım ve daha sonrasında o az önce söylediğim gibi hani gidersen geri dönemezsin cümlesini görünce ailemden vazgeçmedim" dedi.

435 lira ile Türkiye'ye geldiğini belirten Devrim Özkan, "Ben hayatımı gördüğüm şekilde yaşamak istiyorum dediğim zaman karar verdim ve onlar bana gidemezsin dediğinde ben çok özür diliyorum tekrar tekrar yani biraz da maddi bir konu olarak örnek vereceğim için o zaman öğrenciyim üniversitede öğrenciyim KYK var cebimde 435 lira. 435 lirayla Ben İstanbul'a taşındım gerisinin geleceğini bilmiyordum..." dedi.