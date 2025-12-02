Dijital tanıtımda tarihi başarı: Türkiye dünya sahnesinde zirvede

GoTürkiye, 5,3 milyon takipçiyi aşan sosyal medya gücünü sinematografik içeriklerle destekleyerek dijital dünyada etkileyici bir ivme yakaladı. 2025 yılı boyunca yayınlanan iki özel yapım, Türkiye’nin marka hikayesini modern, yüksek prodüksiyonlu bir anlatımla dünyaya sunarken izlenme sayıları rekor seviyelere çıktı.

ISTANBUL MY LOVE: FRAGMANDA 53 MİLYON, FİLMDE 680 MİLYON BÖLÜM İZLENMESİNE ULAŞTI

Tamamı İstanbul’da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir aşk hikayesiyle buluşturan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Istanbul My Love”, YouTube’da yayınlanmasının ardından kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Fragmanı 53 milyon izlenme elde eden yapım, film olarak ise 680 milyon görüntülenmeyle platformun en çok izlenen tanıtım içerikleri arasına girdi. Çırağan Sarayı’ndan AKM Taksim’e, Boğaz kıyılarından Beyoğlu’na uzanan sahneleriyle İstanbul’un uluslararası algısına önemli bir katkı sundu.

"ANTALYA GAMBİT: 92 MİLYON FRAGMAN İZLENMESİ, 368 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Antalya’nın doğal güzelliklerini, tarihini ve şehir enerjisini romantik-gerilim türünde modern bir hikayeyle birleştiren, başrollerini Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı “Antalya Gambit” ise dijital mecralarda başarısını daha da ileri taşıdı. Fragmanı 92 milyon, filmi ise 368 milyon görüntülenmeye ulaştı. Yapımın dijital iletişim sürecinde toplam 1,3 milyar reklam gösterimi, fragman ve bölümlerde 460 milyon izlenme kaydedildi. Dijital Platformlarda Toplam 2,8 Milyar Görüntülenme: Türkiye Dijital Hikaye Anlatımında Liderlik Yolunda Her iki yapım birlikte değerlendirildiğinde, GoTürkiye’nin sinematografik tanıtım vizyonu fragmanlarla birlikte toplam 2,8 milyar görüntülenmeye ulaştı. Bu rakam, Türk dizi ve tanıtım içeriklerinin küresel izleyici tarafından gördüğü yoğun ilgiyi açıkça ortaya koyuyor.

GOTÜRKİYE DURMUYOR: "HIDDEN LOVER" 29 KASIM'DA YAYINDA

GoTürkiye, iki mini diziyle başlayan tanıtım kampanyasına başrollerini Eda Ece ve Caner Cindoruk’un paylaştığı üçüncü mini dizisi “Hidden Lover” ile devam ediyor. “Hidden Lover” isimli Antalya’nın büyüleyici atmosferinde geçen romantik komedi türündeki yapım, YouTube kanalında geçtiğimiz gün yayınlandı.

DÖRDÜNCÜ MİNİ DİZİ İSTANBUL'A GELİYOR

GoTürkiye’nin dördüncü mini dizisi için çalışmalar İstanbul’da tüm hızıyla sürüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı yapım, İstanbul’un büyüleyici atmosferini modern bir hikâye ile buluşturarak Türkiye’nin hikâye anlatıcılığı gücünü küresel izleyiciye yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda uluslararası ödüllere sahip Hilal Saral otururken, senaryo Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı.