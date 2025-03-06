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 | Dilek Ulusan

Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den sevenlerine yeni haber

Sandık Kokusu dizisinde partner olan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu. Dizide iki sevgiliyi oynayan iki oyuncunun bir süredir gerçek hayatta da sevgili olduğu ve dizinin final olmasıyla yan yana görebileceğimiz iddia edildi.

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Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den sevenlerine yeni haber
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 17:43

Başrolünde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Sandık Kokusu 50. bölümle ekrana veda ediyor. 2 sezondur izleyicisiyle buluşan diziden güzle haberler gelmeye başladı. Dizide iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in gerçek hayatta da aşk yaşadığı öne sürüldü.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNDEN AŞK ÇIKTI

Gazeteci Mehmet Üstündağ, daha önce birçok kez samimi halleri ile dikkat çeken rol arkadaşları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in aşk yaşadığını iddia etti. Mehmet Üstündağ, “Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart’ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar.” dedi.

SANDIK KOKUSU'NDAN HAMİLE HABERİ DE GELDİ

'Medcezir' ve 'Yüksek Sosyete' dizileriyle adını duyuran oyuncu Meriç Aral'ın hamile olduğu iddia edildi. Sandık Kokusu dizisinde Irmak rolüyle yer alan oyuncunun son iki bölüm kala ayrılması izleyiciyi de şaşırtmıştı.

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