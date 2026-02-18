Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanını gören izleyiciler, heyecan dolu gelişmelerin peş peşe görüleceği bölümü izleyebilmek için cumayı iple çeker oldu. Yeni bölümü 20 Şubat tarihinde yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti, yapacağı ters köşe sahnelerle dizinin en çok konuşulacak bölümlerine imza atmaya hazırlanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DNA testi sonuçlandı: Kıvılcım ile Ömer'in dünyası başına yıkılıyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti'nin 20 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümünde Kıvılcım ve Ömer, DNA testiyle çocukları Kemal'in biyolojik oğulları olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşayacak. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 20 Şubat'ta Show TV'de yayınlanacak. Kıvılcım ve Ömer, yapılan DNA testiyle oğulları Kemal'in biyolojik çocukları olmadığını kesin olarak öğreniyor. Bu gelişme, dizinin en çok konuşulacak ve izleyicileri derinden sarsacak "ters köşe" sahnesi olacak. İlhami, Nursema için Ünal ailesine yeniden dini nikah teklifi götürüyor. Salkım evin otoritesini ele geçirme hamleleri yaparken, Nilay da annesinin kışkırtmalarıyla yeni bir başlangıç için harekete geçiyor.

KIVILCIM, OĞLUNUN KEMAL OLMADIĞINI ÖĞRENİYOR! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

20 Şubat Cuma günü Show TV kanalında yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti öncesinde, ekranlarda verilen fragman ayrıntıları yalnızca Arslan ve Ünal ailelerini değil izleyicileri de derinden sarsacak.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtım fragmanında dikkat çeken en çarpıcı sahne ise; Kıvılcım ve Ömer’in çocukları zannetikleri ama aslında kendilerinin olmayan Kemal'in başka bir çiftin bebekleri olduğu gerçeği.

Yapılan DNA testi sonuçlarına göre Kemal bebeğin, Kıvılcım ile Ömer'in biyolojik oğlu olmadıkları kesin olarak öğreniliyor.

Mecburiyetten dolayı ailesine yalan söylemek zorunda kalan Nursema için İlhami yeniden Ünal ailesine dini nikah teklifi götürüyor.

Salkım, evin otoritesini hepten ele almak için var gücüyle stratejik hamlelerde bulunur iken Başak, kocası olan Fatih'i bu gizli tehlikeden korumaya çalışıyor.

Annesi Sevtap'ın kışkırtmalarıyla yeni kritik kararlar almaya hazırlanan Nilay ise, yeni bir başlangıç için kollarını sıvıyor.