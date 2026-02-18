Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

DNA testi sonuçlandı: Kıvılcım ile Ömer'in dünyası başına yıkılıyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak?

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı fenomen dizi Kızılcık Şerbetinin 125. bölüm fragmanında ortalık karışıyor! Kıvılcım ile Ömer'in oğulalrı Kemal için yaptırdıkları DNA testi sonucu çıkmasıyla dünyası yıkılan çift, Kemal'in kendi bebekleri olmadığını öğreniyor. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölümde başka neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi 'nin fragmanını gören izleyiciler, heyecan dolu gelişmelerin peş peşe görüleceği bölümü izleyebilmek için cumayı iple çeker oldu. Yeni bölümü 20 Şubat tarihinde yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti, yapacağı ters köşe sahnelerle dizinin en çok konuşulacak bölümlerine imza atmaya hazırlanıyor.

DNA testi sonuçlandı: Kıvılcım ile Ömer'in dünyası başına yıkılıyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 20 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümünde Kıvılcım ve Ömer, DNA testiyle çocukları Kemal'in biyolojik oğulları olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşayacak.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 20 Şubat'ta Show TV'de yayınlanacak.
Kıvılcım ve Ömer, yapılan DNA testiyle oğulları Kemal'in biyolojik çocukları olmadığını kesin olarak öğreniyor.
Bu gelişme, dizinin en çok konuşulacak ve izleyicileri derinden sarsacak "ters köşe" sahnesi olacak.
İlhami, Nursema için Ünal ailesine yeniden dini nikah teklifi götürüyor.
Salkım evin otoritesini ele geçirme hamleleri yaparken, Nilay da annesinin kışkırtmalarıyla yeni bir başlangıç için harekete geçiyor.
KIVILCIM, OĞLUNUN KEMAL OLMADIĞINI ÖĞRENİYOR! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

20 Şubat Cuma günü Show TV kanalında yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti öncesinde, ekranlarda verilen fragman ayrıntıları yalnızca Arslan ve Ünal ailelerini değil izleyicileri de derinden sarsacak.

DNA testi sonuçlandı: Kıvılcım ile Ömer'in dünyası başına yıkılıyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak?

Yayınlanan yeni bölüm tanıtım fragmanında dikkat çeken en çarpıcı sahne ise; ve ’in çocukları zannetikleri ama aslında kendilerinin olmayan 'in başka bir çiftin bebekleri olduğu gerçeği.

DNA testi sonuçlandı: Kıvılcım ile Ömer'in dünyası başına yıkılıyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak?

Yapılan DNA testi sonuçlarına göre Kemal bebeğin, Kıvılcım ile Ömer'in biyolojik oğlu olmadıkları kesin olarak öğreniliyor.

Mecburiyetten dolayı ailesine yalan söylemek zorunda kalan Nursema için İlhami yeniden Ünal ailesine dini nikah teklifi götürüyor.

DNA testi sonuçlandı: Kıvılcım ile Ömer'in dünyası başına yıkılıyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak?

Salkım, evin otoritesini hepten ele almak için var gücüyle stratejik hamlelerde bulunur iken Başak, kocası olan Fatih'i bu gizli tehlikeden korumaya çalışıyor.

Annesi Sevtap'ın kışkırtmalarıyla yeni kritik kararlar almaya hazırlanan Nilay ise, yeni bir başlangıç için kollarını sıvıyor.

DNA testi sonuçlandı: Kıvılcım ile Ömer'in dünyası başına yıkılıyor! Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümde neler olacak?
