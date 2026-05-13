Doğu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Doğu 4. Sezon ne zaman başlayacak?

Komedi türündeki başarılı yapımlardan biri olan Doğu dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünde komedyen Doğu Demirkol’un yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda hem eğlenceli diyaloglar hem de dikkat çeken yeni sahneler öne çıktı. Fragmanın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte dizinin hayranları yeni sezon için heyecanlarını dile getirdi. Doğu karakterinin yaşadığı yeni maceralar ve karşılaşacağı olaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Doğu 4. Sezon ne zaman başlayacak?
Başrollerinde Doğu Demirkol’un yer aldığı Doğu dizisi 4 sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Doğu dizisinin hayranlarının merakla beklediği 4 sezon sosyal medyada yayınlandı. Doğu 4 sezon tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz binlerce yorum aldı. Herkesin merakla beklediği dizide Doğu karakteri ve arkadaşlarının başına gelecekler şimdiden merak uyandırdı.
Ailesinin ve çevresinin baskısına rağmen komedyen olma hayalinin peşinden giden bir gencin yaşadığı zorlukları, başarısızlıkları ve komik anları anlatan bir komedi dizisidir. 30'lu yaşlarına yaklaşmasına rağmen hayatta bir başarı elde edememiş bir karakterin tutunma çabasını ele alır
Doğu Demirkol - Doğu
Ege Kökenli - Zeynep
Kubilay Tunçer - Orhan
Keremcem - İbrahim
Evliya Aykan - Özgür
Banu Fotocan - Zerrin
Yağmur Gülveren - Kübra
Burcu Kotil - Kübra
Ömer Faruk Çavuş - Murat
Çağla Özavcı - Emel
Nuray Şerefoğlu - Melek
Levent Okan - Zafer
İlker Seferoğlu - Altan
İhsan Örs - Cengiz
Serap Yasemin Yücel - Nurhan
Hosep Karagözyan - Hikmet
Timur Acımış - Faruk
Bilgesu Akarsu – Ayşe
BKM imzası taşıyan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Doğu dizisi 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde başarılı komedyen Doğu Demirkol’un yer aldığı yapımın yeni sezon fragmanı yayınlanırken, dizinin “yakında” izleyiciyle buluşacağı açıklandı. HBO Max platformunda yayınlanacak olan dizinin bölüm sürelerinin ise 25 ila 30 dakika arasında olacağı öğrenildi.
Gerçek hayat hikâyesinden esinlenen yapısıyla dikkat çeken Doğu dizisi, önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da mizah dolu anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Doğu 4 sezon bölümleri Haziran ayında ekranlara gelmesi tahmin ediliyor.