Komedi türündeki başarılı yapımlardan biri olan Doğu dizisi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünde komedyen Doğu Demirkol’un yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda hem eğlenceli diyaloglar hem de dikkat çeken yeni sahneler öne çıktı. Fragmanın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte dizinin hayranları yeni sezon için heyecanlarını dile getirdi. Doğu karakterinin yaşadığı yeni maceralar ve karşılaşacağı olaylar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Doğu 4. Sezon ne zaman başlayacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Doğu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Doğu 4. Sezon ne zaman başlayacak? Komedi türündeki başarılı yapımlardan Doğu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı ve dizi yakında izleyiciyle buluşacak. Doğu dizisinin 4. sezon fragmanı sosyal medyada yayınlandı ve ilgi gördü. Dizi, ailesinin ve çevresinin baskısına rağmen komedyen olma hayalinin peşinden giden bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrolünde Doğu Demirkol yer alıyor. Doğu dizisi HBO Max platformunda yayınlanacak. Dizinin bölüm sürelerinin 25 ila 30 dakika arasında olması bekleniyor. Doğu 4. sezon bölümlerinin Haziran ayında ekranlara gelmesi tahmin ediliyor.

DOĞU DİZİSİNİN 4 SEZON İLK TANITIMI

Başrollerinde Doğu Demirkol’un yer aldığı Doğu dizisi 4 sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Doğu dizisinin hayranlarının merakla beklediği 4 sezon sosyal medyada yayınlandı. Doğu 4 sezon tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz binlerce yorum aldı. Herkesin merakla beklediği dizide Doğu karakteri ve arkadaşlarının başına gelecekler şimdiden merak uyandırdı.

DOĞU DİZİSİ KONUSU

Ailesinin ve çevresinin baskısına rağmen komedyen olma hayalinin peşinden giden bir gencin yaşadığı zorlukları, başarısızlıkları ve komik anları anlatan bir komedi dizisidir. 30'lu yaşlarına yaklaşmasına rağmen hayatta bir başarı elde edememiş bir karakterin tutunma çabasını ele alır

DOĞU DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Doğu Demirkol - Doğu

Ege Kökenli - Zeynep

Kubilay Tunçer - Orhan

Keremcem - İbrahim

Evliya Aykan - Özgür

Banu Fotocan - Zerrin

Yağmur Gülveren - Kübra

Burcu Kotil - Kübra

Ömer Faruk Çavuş - Murat

Çağla Özavcı - Emel

Nuray Şerefoğlu - Melek

Levent Okan - Zafer

İlker Seferoğlu - Altan

İhsan Örs - Cengiz

Serap Yasemin Yücel - Nurhan

Hosep Karagözyan - Hikmet

Timur Acımış - Faruk

Bilgesu Akarsu – Ayşe

DOĞU 4 SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BKM imzası taşıyan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Doğu dizisi 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde başarılı komedyen Doğu Demirkol’un yer aldığı yapımın yeni sezon fragmanı yayınlanırken, dizinin “yakında” izleyiciyle buluşacağı açıklandı. HBO Max platformunda yayınlanacak olan dizinin bölüm sürelerinin ise 25 ila 30 dakika arasında olacağı öğrenildi.

Gerçek hayat hikâyesinden esinlenen yapısıyla dikkat çeken Doğu dizisi, önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da mizah dolu anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Doğu 4 sezon bölümleri Haziran ayında ekranlara gelmesi tahmin ediliyor.