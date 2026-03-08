Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

Geçirdiği ağır bir saldırı sonrası hafızasının son 12 yılını silinen bir doktorun hikayesinin ele alındığı Doktor Başka Hayatta dizisine yönelik araştırmalar izleyiciler arasında hız kesmeden devam ediyor. NOW'un yeni dizisi Doktor başka hayattada hangi oyuncuların oynayacağı ise ayrıca merak edildi. Peki Doktor başka hayatta dizisi oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta uyarlama mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 21:32

NOW kanalının yeni sezon projeleri arasında olan Doktor Başka Hayatta dizisi, dikkat çeken başrol oyuncularıyla birlikte izleyiciler arasında merakla bekleniyordu. 'Elif' karakteri ile 'nun, 'Doktor İnan Kural' karakteriyle de 'un başrolde buluştuğu Doktor Başka Hayatta dizisi, güçlü ve iddialı oyuncu kadrosu ile ekranların bir numaralı dizisi olmaya geliyor. İlk bölümü 8 Mart Pazar günü (bu akşam) NOW ekranlarına verilen Doktor Başka Hayatta dizisine yönelik araştırmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Doktor Başka Hayatta dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, Doktor Başka Hayatta dizisi uyarlama mı gerçek hayattan alıntı mı? Doktor Başka Hayatta dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor?

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR? İLK BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşer düşmez izleyiciler arasında büyük ilgi gören Doktor Başka Hayatta dizisi, çarpıcı senaryosu ve güçlü karakterleriyle sevenlerini ekrana çekecek.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'nun olduğu dizinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'da NOW ekranlarında yayınlanmaya başladı.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

NOW kanalında pazar günlerinin en sevilen dizileri arasında olacağı öngörülen Doktor Başka Hayatta dizisi, her Pazar akşamı TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

DASS yapım imzasını taşıyan Doktor Başka Hayatta dizisinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç oturur iken; senaryosunu ise Onur Koralp ile Pınar Bulut kaleme alıyor.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

Hafızasını yitirerek son 12 yılına dair hiçbir şeyi hatırlamayacak duruma gelen başarılı bir doktorun tekrardan hayat kurma mücadelesini gözler önüne serecek olan dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani bulunuyor.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

Konusu toplum arasında beğeniyle karşılanan Doktor başka Hayatta dizisinin yetenekli oyuncu kadrosunda ise ekran yüzü parlak birden fazla sayıda isim var.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

Oyunculuk performanslarını sergilemek konusunda oldukça kabiliyetli olan isimlerden olan Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler dizinin oyuncu ekibini oluşturuyor.

DOKTOR BAŞKA DİZİSİ UYARLAMA MI, UYARLAMAYSA NEYİN UYARLAMASI?

İtalya'da altı sene önce televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan fenomen , TV ekranlarında bugünlere dek kasırgalar kavurmuştu.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

Ülkede izlenme rekorları kıran "Doc-Nelle Tue Mani" (Doktor Senin Ellerinde) dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Doktor Başka Hayatta dizisi, yayınlandığı ilk tanıtım fragmanı ile izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

Orijinali İtalyan yapımı "Doc-Nelle Tue Mani" dizisi olurken, dizinin Türkiye'ye uyarlanmış hali bugün ilk kez Doktor Başka Hayatta adıyla NOW ekranınde yayınlanmaya başladı.

Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?
ETİKETLER
#sıla türkoğlu
#dizi
#ibrahim çelikkol
#Doktor Başka Hayatta
#Uyarlama
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.