Doktor başka hayatta oyuncuları kimler? Doktor başka hayatta dizisi neyin uyarlaması?

NOW kanalının yeni sezon projeleri arasında olan Doktor Başka Hayatta dizisi, dikkat çeken başrol oyuncularıyla birlikte izleyiciler arasında merakla bekleniyordu. 'Elif' karakteri ile Sıla Türkoğlu'nun, 'Doktor İnan Kural' karakteriyle de İbrahim Çelikkol'un başrolde buluştuğu Doktor Başka Hayatta dizisi, güçlü ve iddialı oyuncu kadrosu ile ekranların bir numaralı dizisi olmaya geliyor. İlk bölümü 8 Mart Pazar günü (bu akşam) NOW ekranlarına verilen Doktor Başka Hayatta dizisine yönelik araştırmalar ise tüm hızıyla devam ediyor. Doktor Başka Hayatta dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, Doktor Başka Hayatta dizisi uyarlama mı gerçek hayattan alıntı mı? Doktor Başka Hayatta dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor?

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR? İLK BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşer düşmez izleyiciler arasında büyük ilgi gören Doktor Başka Hayatta dizisi, çarpıcı senaryosu ve güçlü karakterleriyle sevenlerini ekrana çekecek.

Başrolünde İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'nun olduğu dizinin ilk bölümü bu akşam saat 20.00'da NOW ekranlarında yayınlanmaya başladı.

NOW kanalında pazar günlerinin en sevilen dizileri arasında olacağı öngörülen Doktor Başka Hayatta dizisi, her Pazar akşamı TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

DASS yapım imzasını taşıyan Doktor Başka Hayatta dizisinin yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç oturur iken; senaryosunu ise Onur Koralp ile Pınar Bulut kaleme alıyor.

Hafızasını yitirerek son 12 yılına dair hiçbir şeyi hatırlamayacak duruma gelen başarılı bir doktorun tekrardan hayat kurma mücadelesini gözler önüne serecek olan dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani bulunuyor.

Konusu toplum arasında beğeniyle karşılanan Doktor başka Hayatta dizisinin yetenekli oyuncu kadrosunda ise ekran yüzü parlak birden fazla sayıda isim var.

Oyunculuk performanslarını sergilemek konusunda oldukça kabiliyetli olan isimlerden olan Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler dizinin oyuncu ekibini oluşturuyor.

DOKTOR BAŞKA DİZİSİ UYARLAMA MI, UYARLAMAYSA NEYİN UYARLAMASI?

İtalya'da altı sene önce televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan fenomen dizi, TV ekranlarında bugünlere dek kasırgalar kavurmuştu.

Ülkede izlenme rekorları kıran "Doc-Nelle Tue Mani" (Doktor Senin Ellerinde) dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Doktor Başka Hayatta dizisi, yayınlandığı ilk tanıtım fragmanı ile izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Orijinali İtalyan yapımı "Doc-Nelle Tue Mani" dizisi olurken, dizinin Türkiye'ye uyarlanmış hali bugün ilk kez Doktor Başka Hayatta adıyla NOW ekranınde yayınlanmaya başladı.