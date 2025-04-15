Doktorlar'ın Aslan'ı Devrim Nas Kızılcık Şerbeti'ne geliyor

Son bölümde Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı gündem olurken, diziye yeni bir oyuncu katılacak. Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinin Aslan'ı Devrim Nas, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı.

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde ayrılıklar kadar yeni katılan oyuncular da çok konuşuldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE DEVRİM NAS KATILIYOR

30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek bölümle sezon finali yapacak Kızılcık Şerbeti dizisinde entrikalar yaşanacak. Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından diziye yeni isimler de dahil olacak.

Birsen Altuntaş2ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisi 7 bölüm sonra sezonu kapatacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Aydın Bulut’un yönettiği diziye başarılı bir oyuncu dahil olacak. Doktorlar dizisindeki Aslan rolüyle hafızalarda yer eden Devrim Nas Kızılcık Şerbeti’ne konuk olacak ve tiyatrocu olarak yapıma dahil olacak.