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 | Dilek Ulusan

Dönence oyuncuları tekrar bir arada!

Daha önce Dönence dizisinde birlikte rol alan Sümeyye Aydoğan ile Caner Topçu yeniden bir araya geldi. Caner Topçu ile Sümeyye Aydoğan ikilisi Son Sefer filminde buluştu.

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Dönence oyuncuları tekrar bir arada!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 16:48

2023 yılında yayınlanan Dönence dizisinde partner olan ve dostluklarını her yerde anlatan Sümeyye Aydoğan ile Caner Topçu yeni film projesi için anlaşma sağladı.

DÖNENCE OYUNCULARI BİR ARADA

Sevilen yaz dizilerinden “Dönence”nin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu, 2 yıll sonra “Son Sefer” filmi bir araya geldi. 15 Temmuz’da yayınlanacak olan film, iki ismin hayranlarını şimdiden meraklandırdı.

Dönence oyuncuları tekrar bir arada!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berat Özdoğan’ın yönettiği filmi Uğur Uzunok, Murat Koca, Emre Berber ve Berat Pehlivan kaleme aldı. Bugün çekimleri başlayan “Son Sefer” filminde Sümeyye Aydoğan “Sema”, Caner Topçu ise “Kerem” rolleriyle izleyici karşısına çıkacak. Genç kuşağın iki gözde yıldızını başrollerde bir araya getiren proje 15 Temmuz gecesi bir otobüste geçen olayları ekrana ekrana taşıyacak.

Dönence oyuncuları tekrar bir arada!
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