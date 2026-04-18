Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Durukan Çelikkaya Palas Pandıras'ın kadrosuna dahil oldu! Çelikkaya dizide “Baran” rolünü oynayacak

Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden Palas Pandıras kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Genç oyuncu Durukan Çelikkaya, dizide “Baran” karakterine hazırlanıyor. Yapımın oyuncu kadrosuna yapılan yeni ekleme, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken izleyiciler karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağını merak etmeye başladı. Dizinin güçlü hikâyesine yeni bir soluk getirmesi beklenen karakter için beklenti şimdiden yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Durukan Çelikkaya Palas Pandıras'ın kadrosuna dahil oldu! Çelikkaya dizide "Baran" rolünü oynayacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 19:32

Palas Pandıras’ın yeni sezon hazırlıkları sürerken, iddialı yapım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Palas Pandıras dizisine son olarak Durukan Çelikkaya dahil oldu. Başarılı oyuncunun dizide “Baran” karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Yapım ekibinin titizlikle yürüttüğü casting sürecinin ardından kadroya katılan Çelikkaya’nın, hikâyeye önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle karakterin geçmişi ve dizinin ana akışıyla kuracağı bağ, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin bölümlerinde Baran karakterinin nasıl bir etki oluşturacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Durukan Çelikkaya Palas Pandıras'ın kadrosuna dahil oldu! Çelikkaya dizide “Baran” rolünü oynayacak

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Netflix için hazırlanan ve bir lise basketbol takımını konu alan 'Palas Pandıras' dizisinin kadrosuna Durukan Çelikkaya dahil oldu.
Durukan Çelikkaya dizide 'Baran' karakterini canlandıracak.
Dizinin hazırlık süreci devam ediyor ve çekimlerin mayıs ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.
'Palas Pandıras'ın senaryosu Selman Nacar ve Alsem Roidi tarafından kaleme alındı.
Dizi, genç sporcuların saha içi rekabeti ve saha dışındaki kişisel mücadelelerini işleyecek.
Oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu (basket koçu Levent), Kaan Mirac Sezen (oyuncu Mete), Emir Berke Zincidi (oyuncu Osi) ve Durukan Çelikkaya (oyuncu Baran) yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

DURUKAN ÇELİKKAYA PALAS PANDIRAS KADROSUNDA!

Palas Pandıras, yalnızca hikâyesiyle değil güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren yapımın kadrosuna son olarak Durukan Çelikkaya dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre daha önce Annem Ankara, Ben Leman ve son olarak İlk ve Son projelerinde kamera karşısına geçen genç oyuncu, dizide “Baran” karakterini oynayacak. Çelikkaya’nın oynayacağı karakterin hikâyede önemli bir noktada yer alacağı konuşulurken, karakterin diğer isimlerle kuracağı bağ da şimdiden merak konusu oldu.

Basketbol maçlarının da yer alacağı dizide hazırlık süreci tüm hızıyla sürüyor. Oyuncuların sahne ve spor provalarına devam ettiği öğrenilirken, çekimlerin mayıs ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve farklı hikâye yapısıyla dikkat çeken Palas Pandıras, yeni sezonda adından söz ettirmeye hazırlanan projeler arasında gösteriliyor.

GENÇ YETENEKLER PALAS PANDIRAS’DA BULUŞUYOR

Ödüllü yönetmen Selman Nacar, son projesi İstanbul Ansiklopedisinin ardından bu kez Netflix için hazırladığı yeni diziyle gündemde kalmaya devam ediyor. Yapım süreci devam eden “Palas Pandıras” adlı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, projenin hem hikâyesi hem de tasarım ekibi şimdiden dikkat çekiyor.

Senaryosu Selman Nacar ile birlikte Alsem Roidi tarafından kaleme alınan dizide, bir lise basketbol takımının etrafında gelişen olaylar merkeze alınıyor. Genç sporcuların hem saha içindeki rekabeti hem de saha dışındaki kişisel mücadeleleri, hikâyenin ana omurgasını oluşturuyor.

Dizinin, yalnızca bir spor hikâyesi olmanın ötesine geçerek gençlik, aidiyet, aile ilişkileri ve hayaller gibi temaları da derinlemesine ele alacağı belirtiliyor. Yapım ekibi, karakter odaklı anlatımıyla izleyiciyi güçlü bir dramatik yapının içine çekmeyi hedefliyor. Netflix için hazırlanan proje, özellikle genç oyuncu kadrosu ve gerçekçi anlatım diliyle şimdiden merak uyandırdı. Çekim takvimi ve oyuncu kadrosuna dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. “Palas Pandıras”ın yayın tarihi ise ilerleyen süreçte açıklanacak.

PALAS PANDIRAS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Basket koçu Levent - Birkan Sokullu

Basketbol takımın oyuncusu Mete - Kaan Mirac Sezen

Basket takımının Osi lakaplı oyuncusu – Emir Berke Zincidi

Basket takımının oyuncusu Baran - Durukan Çelikkaya

ETİKETLER
#Baran Genç
#Durukan Çelikkaya
#Palas Pandıras
#Netflix Dizi
#Selman Nacar
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.