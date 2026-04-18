Durukan Çelikkaya Palas Pandıras'ın kadrosuna dahil oldu! Çelikkaya dizide “Baran” rolünü oynayacak

Palas Pandıras’ın yeni sezon hazırlıkları sürerken, iddialı yapım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Palas Pandıras dizisine son olarak Durukan Çelikkaya dahil oldu. Başarılı oyuncunun dizide “Baran” karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Yapım ekibinin titizlikle yürüttüğü casting sürecinin ardından kadroya katılan Çelikkaya’nın, hikâyeye önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle karakterin geçmişi ve dizinin ana akışıyla kuracağı bağ, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin bölümlerinde Baran karakterinin nasıl bir etki oluşturacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

Palas Pandıras, yalnızca hikâyesiyle değil güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren yapımın kadrosuna son olarak Durukan Çelikkaya dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre daha önce Annem Ankara, Ben Leman ve son olarak İlk ve Son projelerinde kamera karşısına geçen genç oyuncu, dizide “Baran” karakterini oynayacak. Çelikkaya’nın oynayacağı karakterin hikâyede önemli bir noktada yer alacağı konuşulurken, karakterin diğer isimlerle kuracağı bağ da şimdiden merak konusu oldu.

Basketbol maçlarının da yer alacağı dizide hazırlık süreci tüm hızıyla sürüyor. Oyuncuların sahne ve spor provalarına devam ettiği öğrenilirken, çekimlerin mayıs ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve farklı hikâye yapısıyla dikkat çeken Palas Pandıras, yeni sezonda adından söz ettirmeye hazırlanan projeler arasında gösteriliyor.

Ödüllü yönetmen Selman Nacar, son projesi İstanbul Ansiklopedisinin ardından bu kez Netflix için hazırladığı yeni diziyle gündemde kalmaya devam ediyor. Yapım süreci devam eden “Palas Pandıras” adlı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, projenin hem hikâyesi hem de tasarım ekibi şimdiden dikkat çekiyor.

Senaryosu Selman Nacar ile birlikte Alsem Roidi tarafından kaleme alınan dizide, bir lise basketbol takımının etrafında gelişen olaylar merkeze alınıyor. Genç sporcuların hem saha içindeki rekabeti hem de saha dışındaki kişisel mücadeleleri, hikâyenin ana omurgasını oluşturuyor.

Dizinin, yalnızca bir spor hikâyesi olmanın ötesine geçerek gençlik, aidiyet, aile ilişkileri ve hayaller gibi temaları da derinlemesine ele alacağı belirtiliyor. Yapım ekibi, karakter odaklı anlatımıyla izleyiciyi güçlü bir dramatik yapının içine çekmeyi hedefliyor. Netflix için hazırlanan proje, özellikle genç oyuncu kadrosu ve gerçekçi anlatım diliyle şimdiden merak uyandırdı. Çekim takvimi ve oyuncu kadrosuna dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. “Palas Pandıras”ın yayın tarihi ise ilerleyen süreçte açıklanacak.

PALAS PANDIRAS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Basket koçu Levent - Birkan Sokullu

Basketbol takımın oyuncusu Mete - Kaan Mirac Sezen

Basket takımının Osi lakaplı oyuncusu – Emir Berke Zincidi

Basket takımının oyuncusu Baran - Durukan Çelikkaya