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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:40

Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?

Star TV'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Tuzlu Kahve'de senarist değişikliği yaşandı. İlk bölümden itibaren dizinin senaryosunu kaleme alan Aslı Zengin projeden ayrılırken yeni bölümleri Ekin Atalar yazacak. Peki, Ekin Atalar kimdir, hangi dizilerin senaristliğini yaptı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 18:40

dizisinde yaşanan senarist değişikliği gündeme geldi. 22 Ekim 2026'da duyurulan gelişmeye göre Aslı Zengin'in ayrılmasının ardından dizinin senaryosunu Ekin Atalar devraldı. Daha önce , Kaçak Gelinler ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda görev alan Atalar'ın projeye nasıl bir yön vereceği merak konusu oldu. İşte Ekin Atalar'ın yazdığı diziler, kitapları ve Tuzlu Kahve'deki yeni görevi hakkında merak edilenler.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN SENARİSTİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Star TV'de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve'nin senarist kadrosunda değişikliğe gidildi. Diziyi ilk bölümünden itibaren yazan Aslı Zengin projeden ayrıldı. Yeni bölümlerin senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alacak. Değişikliği 22 Ekim 2026'da gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?

Aslı Zengin'in projeden ayrılma nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle değişikliğin gerekçesine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

EKİN ATALAR KİMDİR?

1979 doğumlu Ekin Atalar, yazar ve senarist olarak tanınıyor. Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitiren Atalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Yazarlık kariyerine öyküyle başlayan Atalar'ın eserleri, 2003 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde değerlendirmeye değer bulundu. İlk kitabı Hayata Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır, Varlık Yayınları tarafından yayımlandı. Edebiyat alanındaki çalışmalarının ardından televizyon projelerinde senarist olarak görev aldı.

EKİN ATALAR'IN YAZDIĞI DİZİLER

Ekin Atalar'ın senaryosuna katkıda bulunduğu diziler arasında farklı dönemlerde yayınlanan birçok yapım bulunuyor. Atalar'ın televizyon kariyerindeki ilk büyük işlerinden biri, 2007 yılında yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri oldu.

Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?

Senaristin görev aldığı diziler şöyle sıralanıyor:

  • Kavak Yelleri
  • Zil Çalınca
  • Paşa Gönlüm
  • Kaçak Gelinler
  • Hayatımın Aşkı
  • Arkadaşlar İyidir
  • Menajerimi Ara
  • Baba
  • Yarın Yokmuş Gibi

Atalar, bu projelerle farklı türlerdeki televizyon yapımlarında görev aldı. 2020 yılında başlayan Menajerimi Ara, 2022'de yayınlanan Baba ve 2024 tarihli Yarın Yokmuş Gibi de senaristin kariyerindeki yapımlar arasında yer aldı.

EKİN ATALAR HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Televizyon senaryolarının yanı sıra kitaplarıyla da tanınan Ekin Atalar'ın bilinen eserleri arasında Hayata Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır, Selindrella ve Acilen Evlenmem Lazım bulunuyor.

Öykü kitabı Hayata Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır, yabancılaşma, ötekilik, kadın erkek ilişkilerindeki çatışmalar ve büyük kentte yaşayan orta sınıfın iç dünyası gibi konuları ele alıyor. Selindrella ise Artemis Yayınları tarafından yayımlanan romantik komedi türündeki romanı olarak öne çıkıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Poll Films imzası taşıyan Tuzlu Kahve'nin yapımcılığını Polat Yağcı üstlenirken yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Dizinin başrollerinde Eda Ece, Buğra Gülsoy ve Binnur Kaya yer alıyor.

Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?

Eda Ece, Derin Kutaygil karakterini; Buğra Gülsoy, Mehmet Aydınoğlu karakterini; Binnur Kaya ise Hatun Aydınoğlu karakterini canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Şevval Sam ve Settar Tanrıöğen de bulunuyor.

Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?

Ekin Atalar'ın senaryoyu devralmasıyla birlikte Tuzlu Kahve'nin ilerleyen bölümlerindeki hikâye akışı da merak edilmeye başlandı.

Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?
ETİKETLER
#kavak yelleri
#Tuzlu kahve
#Menajerimi Ara
#Aslı Zengin
#Ekin Atalar
#Medya
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