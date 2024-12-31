Ekin Koç ekrana geri dönüyor! Bu sefer bambaşka role bürünecek

31 Aralık 2024 10:35 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:36

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranda olan Ekin Koç'un yeni projesi belli oldu. Dijital platformla sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Ekin Koç, Barış Manço'nun hayatının anlatıldığı film öncesi Vicdansız adlı dizide rol alacak.

Sana Bir Sır Vereceğim, Hayat Sırları, Üç Kuruş ve Taş Kağıt Makas gibi yapımlarda rol alan ekin Koç​, yeni sezonda hem film​ hem de dizi​ projesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

EKİN KOÇ'TAN YENİ PROJE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ekin Koç, Barış Manço​'nun hayatının anlatıldığı filmde usta ismi oynayacak. Barış Manço'yu oynayacak Ekin Koç, hazırlıklara başlarken, yeni dizi projesine de "Evet" dedi.

Barış Manço'nun hayatının anlatılacağı filmin çekimleri gelecek yaz başlarken, Ekin koç Vicdansızlar dizisi için kamera karşısına geçiyor.

8 bölümden oluşacak dizinin senaryosu Levent Cantek imzası taşıyor. Dijital platformda yayınlanacak dizide Ekin Koç başarılı bir finans uzmanını oynayacak.