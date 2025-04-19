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 | Dilek Ulusan

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ikinci kez partner oldu

Daha önce Sen İnandır filminde partner olan Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan ikinci kez Vicdansızlar filminde partner oldu. İki ismin hayranları aldıkları haberle iki oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

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Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ikinci kez partner oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 13:41

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan Ekin Koç ile Kader Bağları dizisinde Sevda karakteriyle yer alan Ayça Ayşin Turan, ikinci kez partner oldu. Yakında sete çıkacak oyuncular imaj çalışmalarına başladı.

VİCDANSIZLAR FİLMİNİN BAŞROLLERİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Vicdansız dizisi mayıs ayında sete çıkacak. Önceki yıl “Sen İnandır” filminde başrolü paylaşan Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan bir kez daha aynı projede buluşuyor. Vicdansız adlı dizi dijital platformda yayınlanacak.

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ikinci kez partner oldu

Ekin Koç’un başarılı bir finans uzmanını oynayacağı dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturacak. Daha önce de birlikte çalışan ikili, sevenlerini heyecanlandırdı.

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan ikinci kez partner oldu

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

25 Ekim 1992 doğumlu Ayça Ayşin Turan Sinoplu. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. Oyuncu peş peşe; Karagül, Altınsoylar, Meryem, Zemheri, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

EKİN KOÇ KİMDİR?
21 Haziran 1992, Antalya doğumlu Ekin Koç, Üniversite yıllarında Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyeri Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) adlı fantastik dizide rol alması ile başladı. Bu dizideki ''Tilki'' karakteri ile tanındı.
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