Ekin Koç'lu Usta dizisine Yiğit Özşener sürprizi

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan ve dünyada "Mr. Magic" ya da "The Turkish Prince" lakaplarıyla tanınan Semih Saygıner'in hayatı dizi oluyor. Ekin Koç'un yer aldığı yapıma Yiğit Özşener de dahil oldu.

USTA DİZİSİNE EKİN KOÇ SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dünya Bilardo Şampiyonu’muz Semih Saygıner’in hayat hikâyesini anlatan “Usta” dizisinin çekim hazırlıkları sürüyor. Eylül sonunda sete çıkacak ve aralık ilk hafta bitecek olan dizinin başrol oyuncusu Ekin Koç oldu.

Umur Turagay’ın yazdığı 8 bölümlük mini serinin önemli transferlerinden biri de Yiğit Özşener oldu. Projeyle imza aşamasında olan ünlü aktör her şey yolunda giderse dizide Semih Saygıner’in en büyük rakibİ rolüyle projede yer alacak.

SEMİH SAYGINER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Kasım 1964 Adapazarı doğumlu Semih Saygıner, Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağlayan kişidir. Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde 3 yıl profesyonel oyunculuk yapan Saygıner, bilardo literatürüne "Semih Saygıner Magic Shots" (Semih Saygıner'in Sihirli Vuruşları) olarak geçmiş 42 özel vuruş tekniğine sahiptir ve bilardo sporunun dünyadaki en önemli isimlerinden biridir.