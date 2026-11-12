Ekranların kaderini değiştirecek karar! Dizi sektöründe yeni maliyet modeli

Televizyon dünyasında dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde artan yapım giderleri ve dizi bütçeleri nedeniyle sektörün gündeminde yer alan maliyet tartışmalarında beklenen karar çıktığı ifade ediliyor. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya vardığı ve nihai kararın verildiği belirtiliyor. Peki, yeni maliyet modeli sektörü nasıl etkileyecek? Yapım şirketleri ve kanallar arasındaki bütçe dengesi nasıl şekillenecek? İşte televizyon sektöründeki yeni gelişmenin ayrıntıları...

TELEVİZYON DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

Televizyon dizilerinde artan yapım maliyetleri ve sektörün ekonomik koşullarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerden edinilen bilgiye göre televizyon kanalları ve yapım şirketleri, dizilerin maliyetlerini yeniden şekillendirecek yeni model üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından nihai kararın verildiği öne sürüldü.

Alınan kararın, televizyon sektöründeki yapım süreçlerinde ve bütçe planlamalarında yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor. Özellikle yüksek maliyetlerle hazırlanan televizyon dizilerinin üretim koşullarının nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Televizyon dünyasında heyecan oluşturan bu gelişme, yeni yayın döneminde ekrana gelecek yapımların hazırlık süreçleri açısından da önem taşıyor.

DİZİ SEKTÖRÜNDE YENİ MALİYET MODELİ

Televizyon dizilerinde artan yapım maliyetlerini düşürmek için yeni bir döneme geçiliyor. Kanallar ve yapım şirketlerinin üzerinde uzlaştığı yeni maliyet modeli kapsamında dizilerin bölüm süreleri 110 dakikaya indirilecek.

Yaklaşık 20 kişilik ana oyuncu kadrolarının ise hikâyenin gerekliliklerine göre 12 kişi seviyesine düşürülmesi planlanıyor. Yeni düzenlemede ürün yerleştirme hakkının ikiye çıkarılmasıyla yapımlara ek reklam geliri sağlanması da hedefleniyor. Değişikliklerle birlikte bazı karakterlerin hikâyeleri sona erecek ve oyuncu ayrılıkları yaşanacak.

Senaryolar da yeni sisteme göre yeniden şekillendirilecek. Alınan kararların birlikte uygulanmasıyla bölüm başına yapım maliyetlerinde yaklaşık yüzde 35-45 oranında tasarruf sağlanması bekleniyor. Tasarruf miktarının ise oyuncu ücretlerine ve çekim takvimine göre değişebileceği belirtiliyor.