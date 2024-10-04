Elon Musk sahibi olduğu X'te rekor kırdı! 

04 Ekim 2024 00:24 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 00:27

Yaklaşık 2 sene önce 44 milyar dolara Twitter'ı satın alıp adını X yapan Elon Musk, kendi platformunda rekor kırdı. Musk, X'te 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu.

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) en çok takipçiye sahip kişi olmayı başardı. 200 milyon takipçiye ulaşan Musk, bu alanda açık ara lider. Musk'u 131 milyon takipçisiyle ABD'nin eski başkanı Barack Obama takip ediyor.

En çok takipçiye sahip diğer hesaplar arasında ise üçüncü sırada 113 milyon takipçiyle ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dördüncü sırada 110 milyon takipçisiyle pop yıldızı Justin Bieber ve beşinci sırada 108 milyon takipçiyle ünlü şarkıcı Rihanna yer alıyor.

SATIN ALDIKTAN SONRA ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ!

Elon Musk, 2022 yılında Twitter'ı satın aldıktan sonra platformun adını X olarak değiştirdi. Bu süreçte platformda aldığı radikal kararlar, kullanıcılar tarafından sıkça eleştirildi ve gündemde geniş yer buldu. Musk’ın, kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından beğenilmeyen uygulamaları arasında algoritma değişiklikleri ve kullanıcı deneyimini etkileyen altyapı değişiklikleri de yer aldı.

Son olarak Musk, platformda ana sayfa akışındaki kalın ve italik yazı tiplerinin kullanıcıları rahatsız ettiğini belirterek, bu altyapıda değişikliğe gidileceğini duyurdu