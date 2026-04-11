Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Osman karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi Netflix’in Palas Pandıras dizisi kadrosuna katıldı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncunun yeniden dijital platform projelerinde yer alması hayranları sevindirdi. Netflix için hazırlanan yapımın kadro açıklaması magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Zincidi’nin hangi rolde yer alacağı ise merak konusu oldu. Yapım ekibinin genç yeteneklere ağırlık verdiği projede oyuncunun performansıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Emir Berke Zincidi Palas Pandıras dizisi kadrosunda! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Osi karakteriyle geliyor! Emir Berke Zincidi, Netflix'in yeni dizisi Palas Pandıras'ın kadrosuna katıldı. Emir Berke Zincidi, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki Osman karakteriyle tanınıyor. Zincidi, Netflix yapımı 'Palas Pandıras' dizisinde 'Osi' lakaplı bir basketbol takım oyuncusunu canlandıracak. Dizi, bir lise basketbol takımının etrafında şekillenen dramatik ve ilham verici bir hikâyeyi konu alacak. Dizide basketbol koçu Levent karakterini Birkan Sokullu, oyuncu Mete'yi ise Kaan Miraç Sezen oynayacak. Palas Pandıras dizisinin çekimlerinin Mayıs ayında başlaması planlanıyor.

EMİR BERKE ZİNCİDİ PALAS PANDIRAS KADROSUNDA!

Emir Berke Zincidi, Netflix için hazırlanan “Palas Pandıras” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kuyu Film imzalı yapım, ödüllü yönetmen Selman Nacar ve Alsem Roidi tarafından kaleme alınıyor. Dizi, bir lise basketbol takımının etrafında şekillenen dramatik ve ilham verici hikâyeyi ekrana taşıyacak. Projede basketbol koçu Levent karakterine Birkan Sokullu oynarken, takımın genç oyuncularından Mete’yi Kaan Miraç Sezen oynayacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kadroya son olarak katılan Emir Berke Zincidi katıldı. Dijital platform için hazırlanan yapım, gençlik, spor ve dram öğelerini bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesini hedefliyor.

Prodüksiyon süreci devam eden dizide çekimlerin ön hazırlıkları sürerken, yapım ekibi karakterler üzerinde titizlikle çalışıyor. Emir Berke Zincidi’nin uzun bir aradan sonra yeniden dijital bir projede yer alması dikkat çekerken, oyuncunun performansının hikâyeye nasıl bir katkı sağlayacağı şimdiden merak ediliyor. Netflix’in yerli içerik stratejisi kapsamında hazırlanan “Palas Pandıras”, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

EMİR BERKE ZİNCİDİ PALAS PANDIRAS’IN OSİ’Sİ OLDU

Emir Berke Zincidi, Netflix için hazırlanan “Palas Pandıras” dizisinin kadrosuna katıldı. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde oynadığı küçük Osman karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun bir aranın ardından yeniden oyunculuğa dönen Zincidi, projede dikkat çeken bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu, dizide basketbol takımının önemli isimlerinden biri olan ve “Osi” lakabıyla bilinen karakteri oynayacak.

PALAS PANDIRAS’IN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Palas Pandıras dizisinin çekim hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, yapımın Mayıs ayında sete çıkması planlanıyor. Netflix için hazırlanan ve Kuyu Film imzası taşıyan dizide, çekimlere başlamadan önce başrol ve genç oyuncuların profesyonel basketbol eğitimi alacağı öğrenildi. Diğer yandan projenin yayın tarihi ise ilerleyen aylarda netleşecek.

PALAS PANDIRAS DİZİSİNİN KONUSU

Netflix için hazırlanan ve Kuyu Film imzası taşıyan Palas Pandıras dizisinin konusu bir lise basketbol takımının etrafında şekillenen dramatik ve ilham verici hikâyesini anlatacak.

PALAS PANDIRAS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Basket koçu Levent - Birkan Sokullu

Basketbol takımın oyuncusu Mete - Kaan Mirac Sezen

Basket takımının Osi lakaplı oyuncusu – Emir Berke Zincidi