Emre Bey ile Ahsen Eroğlu partner oldu! Kadife kelepçe dizisinin kadrosu göz doldurdu

Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen’in kaleme aldığı Kadife Kelepçe dizisi İstanbul’da çekilecek. Emre Bey dizinin merakla beklenen “Efe”si oldu ve Ahsen Eroğlu ile de partner oldu

AHSEN EROĞLU'NUN PARTNERİ EMRE BEY OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan “Kadife Kelepçe” dizisinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Genç kuşağın başarılı isimlerinden Emre Bey, Kadife Kelepçe’yle el sıkıştı. Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen’in kaleme aldığı, dizi İstanbul’da çekilecek. Emre Bey dizinin merakla beklenen “Efe”si oldu.

Dizide; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Celil Nalçakan (Tarık), Devrim Yakut (Hayriye), Şebnem Bozoklu (Fikriye) gibi isimler yer alacak. Emre Bey, dizinin Çiğdem’i Ahsen Eroğlu’nun partneri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizide eski bir kuaför olan ev kadını Aydan, yıllarca hayallerini bastırarak ailesine adanmış bir hayat yaşar. Kocası Tarık’ın onu yıllardır aldattığını ve gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenince dünyası altüst olur.

EMRE BEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Şubat 1997 doğumlu Emre Bey, lise eğitimine devam ederken 2015 yılında Aşk Zamanı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Sol Yanım, Menajerimi Ara, Son Nefesime Kadar ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol aldı.