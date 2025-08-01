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 | Dilek Ulusan

Emre Bey ile Ahsen Eroğlu partner oldu! Kadife kelepçe dizisinin kadrosu göz doldurdu

Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen’in senaryosunu yazdığı Kadife Kelepçe dizisinin kadrosu netleşti. Kadife Kelepçe dizisinde Ahsen Eroğlu'nun partneri Emre Bey oldu.

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Emre Bey ile Ahsen Eroğlu partner oldu! Kadife kelepçe dizisinin kadrosu göz doldurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:05

Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen’in kaleme aldığı Kadife Kelepçe dizisi ’da çekilecek. dizinin merakla beklenen “Efe”si oldu ve ile de partner oldu

AHSEN EROĞLU'NUN PARTNERİ EMRE BEY OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan “Kadife Kelepçe” dizisinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Genç kuşağın başarılı isimlerinden Emre Bey, Kadife Kelepçe’yle el sıkıştı. Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen’in kaleme aldığı, dizi İstanbul’da çekilecek. Emre Bey dizinin merakla beklenen “Efe”si oldu.

Emre Bey ile Ahsen Eroğlu partner oldu! Kadife kelepçe dizisinin kadrosu göz doldurdu

Dizide; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Celil Nalçakan (Tarık), Devrim Yakut (Hayriye), Şebnem Bozoklu (Fikriye) gibi isimler yer alacak. Emre Bey, dizinin Çiğdem’i Ahsen Eroğlu’nun partneri olarak seyirci karşısına çıkacak.

Emre Bey ile Ahsen Eroğlu partner oldu! Kadife kelepçe dizisinin kadrosu göz doldurdu

Dizide eski bir kuaför olan ev kadını Aydan, yıllarca hayallerini bastırarak ailesine adanmış bir hayat yaşar. Kocası Tarık’ın onu yıllardır aldattığını ve gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenince dünyası altüst olur.

EMRE BEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Şubat 1997 doğumlu Emre Bey, lise eğitimine devam ederken 2015 yılında Aşk Zamanı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Sol Yanım, Menajerimi Ara, Son Nefesime Kadar ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol aldı.

Emre Bey ile Ahsen Eroğlu partner oldu! Kadife kelepçe dizisinin kadrosu göz doldurdu
ETİKETLER
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#Ahshen Eroğlu
#Kadife Kelepçe
#Medya
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