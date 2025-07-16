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 | Dilek Ulusan

Emre Bey'in yeni partneri belli oldu!

Özer Feyzioğlu’nun yazıp yöneteceği Ayşe Tatile Çıktı filminde Emre Bey, Ali öğretmeni oynayacak. Emre Bey’in partneri ise geçtiğimiz aylarda evlenen Almila Ada oldu.

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Emre Bey'in yeni partneri belli oldu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:49

’in başrolünü oynayacağı yeni projesi “Ayşe Tatile Çıktı” sete çıkmaya hazırlanıyor. Hikayesiyle dikkat çeken filmin bir diğer başrol oyuncusu Üç Kız Kardeş, Güvercin ve Cennet'in Gözyaşları gibi yapımlarda rol alan Almila Ada oldu.

EMRE BEY'İN PARTNERİ ALMİLA ADA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özer Feyzioğlu’nun yazıp yöneteceği Ayşe Tatile Çıktı filminde Emre Bey ile Almila Ada partner oldu. ’ta çekilecek olan filmde Almila Ada “Aysel Öğretmen”i oynayacak.

Emre Bey'in yeni partneri belli oldu!

Siyasi tarihimizde iz bırakan devlet adamlarının yer aldığı hikâyenin güçlü oyuncu kadrosunda usta aktör Hüseyin Avni Danyal da yer alıyor. “Ayşe Tatile Çıktı” filmi için görüşülen oyuncular arasında Selen Öztürk, Engin Hepileri, Hakan Atalay ve Celil Nalçakan da var.

Emre Bey'in yeni partneri belli oldu!
ETİKETLER
#emre bey
#Kıbrıs
#Almila Ada
#Ayşe Tatile Çıktı
#Özer Feyzioğlu
#Medya
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