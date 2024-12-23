Emre Karayel ile Demet Evgar yıllar sonra buluştu! Setten ilk kareler geldi

23 Aralık 2024 10:00 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:07

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Bahar'a Emre Karayel katıldı. Bir Kadın Bir Erkek dizisinde Demet Evgar ile başrolü paylaşan Emre Karayel Bahar dizisinin çekimlerine baladı. Emre Karayel setten ilk görüntüleri paylaştı.

Emre Karayel ile Demet Evgar çifti yıllar sonra Bahar dizisinde buluştu. 8 sezon yayınlanan Bir Kadın Bir Erkek dizisinde başrolü paylaşan oyuncular çarşamba günleri yayınlanan Bahar dizisinde buluştu.

EMRE KARAYEL BAHAR ÇEKİMLERİNE BAŞLADI, SETTEN İLK KARELER GELDİ

Bir Kadın Bir Erkek dizisinde Demet Evgar Zeynep, Emre Karayel ise Ozan karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yıllar sonra Bahar dizisinde buluşan oyunculardan ilk fotoğraf geldi.

Diziye Tolga karakteriyle dahil olan Emre Karayel, Elit Andaç Çam'ın oynadığı Çağla karakterinin arkadaşı olarak diziye dahil oldu. Sete çıkan Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam ile karesine "Kavuştuk &Başladık. ekiple devamı gelecek" notunu düştü.