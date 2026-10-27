TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:25

En Hamarat Benim hangi kanala geçiyor, bitti mi? Kadir Ezildi neden yok? Yeni programı Instagram'dan açıkladı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programının yayın akışında yer almaması, yarışmanın sona erdiği iddialarını gündeme getirdi. Kadir Ezildi'nin yeni bir temizlik programıyla ekranlara döneceğini duyurması üzerine gözler yeni formatın ayrıntılarına çevrildi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
En Hamarat Benim hangi kanala geçiyor, bitti mi? Kadir Ezildi neden yok? Yeni programı Instagram'dan açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 19:25

ile programının akıbeti, yarışmayı takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Beş sezon boyunca ekranlarında yayınlanan programın 26 Ekim 2026 tarihli yayın akışında bulunmaması dikkat çekti. Yarışmanın normal yayın saatinde programının ekrana gelmesi, En Hamarat Benim'in final yapıp yapmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Kadir Ezildi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir temizlik formatıyla izleyici karşısına çıkacağını duyurdu.

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü NOW TV'nin yayın akışında yer almadı. Programın normal yayın saati olan 13.30'da Ömür Usta ekrana geldi. Yarışmanın yayın akışından çıkarılması, programın sona erdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

En Hamarat Benim hangi kanala geçiyor, bitti mi? Kadir Ezildi neden yok? Yeni programı Instagram'dan açıkladı

Programın dijital arşivinde 1105. bölüm son bölüm olarak yer alırken NOW TV tarafından kesin final tarihine ilişkin ayrı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yarışmanın geleceğine ilişkin resmî duyuru bekleniyor.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YAYINLANMIYOR?

En Hamarat Benim'in yayın akışında yer almamasıyla birlikte programın neden sona erdiği de merak edilmeye başlandı. Bazı haberlerde yarışmanın reytinglerinde yaşanan düşüşün yayından kaldırılma kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

KADİR EZİLDİ YENİ PROGRAMINI DUYURDU

Kadir Ezildi, En Hamarat Benim'in ardından yeni bir temizlik programıyla ekranlara dönmeye hazırlandığını açıkladı. Sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski formatı özleyen izleyicilere seslenerek yeni bir kanalda temizlik konseptiyle devam edeceklerini belirtti.

Ezildi açıklamasında, “Eskiyi özledik diyordunuz. Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz. Çok da güzel kirli evlerimiz var şu anda. Ekrandan çok uzak kalmadan hızlıca geri geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte sunucunun yeni projesinde ev temizliği konseptinin öne çıkacağı anlaşıldı. Yeni programın adı, yayın kanalı ve başlangıç tarihi ise henüz kesinleşmiş değil.

KADİR EZİLDİ HANGİ KANALA GEÇİYOR?

Kadir Ezildi, yeni programının farklı bir televizyon kanalında yayınlanacağını duyurdu. Ancak sunucu, açıklamasında kanalın adını paylaşmadı. Programın yayın günü ve saatiyle ilgili de henüz kesin bir takvim açıklanmadı.

EN HAMARAT BENİM BAŞLAYACAK MI?

En Hamarat Benim'in aynı formatla yeniden başlayacağına ilişkin açıklanmış bir yayın tarihi bulunmuyor. Kadir Ezildi'nin açıklaması ise sunucunun yeni bir temizlik programıyla ekranlara dönmeyi planladığını gösteriyor.

Beş sezon boyunca yayınlanan yarışmada katılımcılar ev temizliği, düzen, yemek hazırlama ve misafirperverlik gibi konularda değerlendiriliyordu. Yeni projede bu formatın hangi yönlerinin korunacağı ve nasıl bir değişiklik yapılacağı henüz açıklanmadı.

ETİKETLER
#kadir ezildi
#En Hamarat Benim
#now tv
#ömür usta
#Temizlik Formatı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.