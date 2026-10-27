En Hamarat Benim hangi kanala geçiyor, bitti mi? Kadir Ezildi neden yok? Yeni programı Instagram'dan açıkladı

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programının akıbeti, yarışmayı takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Beş sezon boyunca NOW TV ekranlarında yayınlanan programın 26 Ekim 2026 tarihli yayın akışında bulunmaması dikkat çekti. Yarışmanın normal yayın saatinde Ömür Usta programının ekrana gelmesi, En Hamarat Benim'in final yapıp yapmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Kadir Ezildi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni bir temizlik formatıyla izleyici karşısına çıkacağını duyurdu.

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü NOW TV'nin yayın akışında yer almadı. Programın normal yayın saati olan 13.30'da Ömür Usta ekrana geldi. Yarışmanın yayın akışından çıkarılması, programın sona erdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Programın dijital arşivinde 1105. bölüm son bölüm olarak yer alırken NOW TV tarafından kesin final tarihine ilişkin ayrı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yarışmanın geleceğine ilişkin resmî duyuru bekleniyor.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YAYINLANMIYOR?

En Hamarat Benim'in yayın akışında yer almamasıyla birlikte programın neden sona erdiği de merak edilmeye başlandı. Bazı haberlerde yarışmanın reytinglerinde yaşanan düşüşün yayından kaldırılma kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

KADİR EZİLDİ YENİ PROGRAMINI DUYURDU

Kadir Ezildi, En Hamarat Benim'in ardından yeni bir temizlik programıyla ekranlara dönmeye hazırlandığını açıkladı. Sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski formatı özleyen izleyicilere seslenerek yeni bir kanalda temizlik konseptiyle devam edeceklerini belirtti.

Ezildi açıklamasında, “Eskiyi özledik diyordunuz. Kaldığımız yerden yepyeni kanalımızla temizliğe devam ediyoruz. Çok da güzel kirli evlerimiz var şu anda. Ekrandan çok uzak kalmadan hızlıca geri geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte sunucunun yeni projesinde ev temizliği konseptinin öne çıkacağı anlaşıldı. Yeni programın adı, yayın kanalı ve başlangıç tarihi ise henüz kesinleşmiş değil.

KADİR EZİLDİ HANGİ KANALA GEÇİYOR?

Kadir Ezildi, yeni programının farklı bir televizyon kanalında yayınlanacağını duyurdu. Ancak sunucu, açıklamasında kanalın adını paylaşmadı. Programın yayın günü ve saatiyle ilgili de henüz kesin bir takvim açıklanmadı.

EN HAMARAT BENİM BAŞLAYACAK MI?

En Hamarat Benim'in aynı formatla yeniden başlayacağına ilişkin açıklanmış bir yayın tarihi bulunmuyor. Kadir Ezildi'nin açıklaması ise sunucunun yeni bir temizlik programıyla ekranlara dönmeyi planladığını gösteriyor.

Beş sezon boyunca yayınlanan yarışmada katılımcılar ev temizliği, düzen, yemek hazırlama ve misafirperverlik gibi konularda değerlendiriliyordu. Yeni projede bu formatın hangi yönlerinin korunacağı ve nasıl bir değişiklik yapılacağı henüz açıklanmadı.