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 | Dilek Ulusan

Engin Akyürek ile Demet Özdemir'den yeni başarı! Bosna-Hersekli hayranları sevinç yaşadı

Başrolünde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisinin başarısı ülke sınırını aştı. Adım Farah dizisi 7 Mart'tan itibaren Bosna-Hersek ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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Engin Akyürek ile Demet Özdemir'den yeni başarı! Bosna-Hersekli hayranları sevinç yaşadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 12:13

Son olarak Çağatay Ulusoy ile başrolünde yer aldığı Eşref Rüya ile ekrana geri dönen Demet Özdemir'in Engin Akyürek ile başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisinin başarısı ülke sınırını aştı. Adım Farah dizisi Türkiye dışında artık Bosna-Hersek ekranlarında da olacak.

ADIM FARAH DİZİSİNDEN YENİ BAŞARI

Adım Farah dizisi başarısına başarı katmaya devam ediyor. 27 bölüm süren Adım Farah dizisi 30 Aralık 2023 yılında Türkiye'de final oldu. Yayınlandığı dönemde reyting rekoru kıran dizi, şimdi de ülke sınırlarını aştı.

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ün başrolünde yer aldığı Adım Farah dizisi, dram ve aksiyon dolu hikayesiyle izleyiciyi karşısına çıkıyor. Engin Akyürek’in oynadığı karakterin gizemli ve sert tavırları ile Demet Özdemir’in güçlü ve cesur kadını arasında geçen sürükleyici hikaye, Bosnalı izleyicileri de etkisi altına alacak. Dizinin Bosna-Hersek’teki yayın tarihinin 7 Mart olarak belirlenmesiyle birlikte, ‘Adım Farah’ dizisi Türk televizyon dizilerinin uluslararası alanda daha da geniş kitlelere ulaşacağını gösteriyor.

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