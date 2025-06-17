Engin Akyürek son kararını verdi! Yeni projesine 'evet' dedi

Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği, Hasan Tolga Pusat ile Ozan Ağaç’ın yazdığı Bereketli Topraklar’ın başrol oyuncusu Engin Akyürek oldu.

Son olarak Adım Farah dizisinde rol alan Engin Akyürek, daha önce ise; Yabancı Damat, Kara Para Aşk, Mahkum ve Sefirin Kızı gibi projelerde yer aldı. Birçok dizi teklifi alan Engin Akyürek, sonunda kararını ve Bereketli Topraklar dizisiyle el sıkıştı.

ENGİN AKYÜREK BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNDE

Yeni sezonun en iddialı yapımların başında gelen “Bereketli Topraklar” dizisinde son dakika gelişmesi yaşandı. Yağız Alp Akaydın’ın yöneteceği, Hasan Tolga Pusat ile Ozan Ağaç’ın yazdığı Bereketli Topraklar’ın başrol oyuncusu Engin Akyürek oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rol için Caner Cindoruk’la prensipte el sıkışıldığı gündeme gelmişti. Dün ise flaş bir gelişme yaşandı. Dizi için Engin Akyürek’le anlaşıldı. Safa Önal’ın Derman Bey ve Bodrum Hakimi eserlerinden uyarlanan dizide başarılı aktörün kardeşlerini Bilal Yiğit Koçak ve Sarp Akkaya 'yı oynayacak.