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 | Dilek Ulusan

Esaret oyuncusu Mahassine Merabet'ten ilk paylaşım! Cenk Torun ile aşk yaşadığı iddia edildi

Oyuncu Cenk Torun'un eşi "Zina" gerekçesiyle dava açtı. Esaret dizisinin diğer başrol oyuncusu Mahassine Merabet ile eşi Cenk Torun'un kendisini aldattığını ileri süren Nevin Torun, 40 milyon TL'lik tazminat talep etti. Cenk Torun hakkındaki iddiaları yalanlarken, Mahassine Merabet'ten ilk paylaşım geldi.

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Esaret oyuncusu Mahassine Merabet'ten ilk paylaşım! Cenk Torun ile aşk yaşadığı iddia edildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:36

Çılgın Bediş dizisiyle popüler olan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aranın ardından Esaret dizisiyle ekranlara geri döndü. Eşinin 'Zina' gerekçesiyle açtığı boşanma davası hakkında konuşan Cenk Torun ihanet iddialarını yalanladı. Cenk Torun ile 26 yıldır evli olan Nevin Torun 40 milyon TL tazminat talep ederken, Nevin Torun açıklamalarıyla da dikkat çekti.

MAHASSINE MERABET'TEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Hakkında çıkan iddialar sonrası sessizliğini koruyan 26 yaşındaki oyuncu Mahassine Merabet'ten sosyal medya hesabından günler sonra paylaşım yaptı. Karlar altında videosunu paylaşan Mahassine Merabet, "Karın tadını en çok çocuklar çıkardı. ve içindeki çocuğu unutmayanlar. Sizi çok seviyorum" diye yazdı.

CENK TORUN HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Kamuoyunun Dikkatine, Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan "zina" iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla. Av. Pelin Ersan" açıklamasında bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular

MAHASSINE MERABET KİMDİR
24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu ilk kez Esaret dizisinde rol aldı.
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