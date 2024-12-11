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Eski Survivor yarışmacıları Evrim Keklik ile Birsen Bekgöz oyuncu oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 17:24 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:24
Eski Survivor yarışmacıları Evrim Keklik ile Birsen Bekgöz oyuncu oldu

Survivor 2025 hazırlıkları devam ederken, eski yarışmacılardan yeni proje haberi geldi. Survivor’ın eski yarışmacıları Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz’ün komedi dizisinde rol alacağı ortaya çıktı.

Survivor​ 2025 için seçmeler başladı. Yeni yarışmacılar​ tek tek açıklanırken, eski Survivor yarışmacılarının da yeni projelerinin haberi gelmeye başladı. Yapımcı Fırat Taştan yeni komedi dizisinde Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz’ü oynatacağını açıkladı.

SURVIVOR YARIŞMACILARI OYUNCU OLDU 

Yapımcı Fırat Taştan'ın paylaşımına göre yepyeni bir komedi dizisi ekranlara gelecek. Kadroyu da paylaşan Fırat Taştan, Evrim Keklik ve Birsen Bekgöz'in Bi Buçuk İskender dizisinde rol alacağını paylaştı. 

Eski Survivor yarışmacıları Evrim Keklik ile Birsen Bekgöz oyuncu oldu - 1. Resim

Fırat Taştan yaptığı paylaşıma, "1,5 iskender hayırlı uğurlu olsun. Muhteşem kadrosuyla gülmekten yarılacağınız bir dizi geliyor. "dedi. Dizi şimdiden merak konusu oldu. 

Eski Survivor yarışmacıları Evrim Keklik ile Birsen Bekgöz oyuncu oldu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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