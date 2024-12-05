Esra Erol ile yollarını ayırmıştı! Caner Toygar neden istifa ettiğini açıkladı

05 Aralık 2024 17:34 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:38

Katıldığı evlenme programıyla adını duyuran Caner Toygar, daha sonra ise Esra Erol ile birlikte çalışmaya başladı. Dün istifa ettiğini duyuran Caner Toygar, istifa nedenini ise bugün açıkladı.

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Caner Toygar, daha sonra Esra Erol’un programında muhabir olarak çalışmaya başladı. Her röportajında Esra Erol​ ve eşi Ali Özbir’e olan sevgisinden bahseden Caner Toygar, programdan ayrıldığını duyurmuştu. Ayrılık​ açıklamasının ardından gözler Esra Erol'a çevrildi.

CANER TOYGAR ESRA EROL'DAN AYRILMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ayrılık nedeninin Esra Erol ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi. Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla. Esra Hanım da Ali Özbir de eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kısacası Esra Erol’da işimin başındayım." diyerek işine geri döndüğünü belirtti.

Eda Erol, Caner Toygar ayrılığının ablası Esra Erol ile hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Caner Bey’in ayrılığını bizde sizler gibi sosyal medyadan öğrendik. Şaşırdık hatta neden böyle yaptığını anlamadım.” dedi.