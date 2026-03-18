Eşref Rüya dizisi 37. bölümde Gürdal'a ne olacak? Ölü Yaşar'ın tuzağına düşen Gürdal ölecek mi?

Çarşamba günlerinin reyting rekortmen dizisi Eşref Rüya, yayınlandığı günden bu yana en heyecan verici bölümüyle Kanal D ekranlarına geliyor. Eşref Tek'in çocukluk aşkı olan Rüya'yı bulma serüveni, izleyicileri ekrana bağlarken diğer yandan Eşref'in Rüya'yı bulacağı an dizinin sıkı takipçileri arasında sabırsızlıkla bekleniyordu. Nisan'ın Rüya olduğunun anlaşılacağı bomba bölümde Eşref'in en kıymet verdiği bir diğer isim olan Gürdal karakterine kurulan tuzak sonucu Gürdal'a ne olacağı merak konusu oldu. Bu akşam 37. bölümü Kanal D ekranlarına taşınacak olan Eşref Rüya, duygu yüklü geçişleri ve aksiyon dolu sahneleriyle yine kendisine tutsak edecek. Peki Eşref Rüya dizisi yeni bölümde neler oalcak? Eşref Rüya dizisi 37. bölümde Gürdal, bombaların altında mı kalıyor? Eşref Rüya'nın Gürdal'ı Necip Memili, diziden ayrılıyor mu?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN GÜRDAL'I DİZİDEN AYRILIYOR MU? EŞREF RÜYA DİZİSİ 37. BÖLÜMDE ŞOK SAHNE!

Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in buluştuğu Eşref Rüya dizisi yayınlanan 37. bölüm fragmanıyla birlikte gündemin ortasına oturdu.

'Söyleyin' şarkısını Demet Özdemir'in sesinden dinleyeceğimiz bomba fragmanda yine nefes kesen sahneler yer alıyor.

"Ben artık eşeğimi sağlam kazığa bağlarım'' diyip pusu kuran Ölü Yaşar'ın tuzağına düşen Gürdal'ın bombalar altında kalacağı fragman bölüme damgasını vuracak!

Eşref Rüya dizisi 37. bölüm fragmanı sonrasında izleyiciler, Gürdal Bozok karakterini üstlenen Necip Memili'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik araştırmalara bulundu.

Ancak Eşref Rüya dizisi oyuncusu Necip Memili'nin ya da yapım ekibinin bu konuya yönelik herhangi bir paylaşım veyahut açıklaması bulunmuyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelen Eşref Rüya dizisi, 37. bölüm itibariyle bu akşam saat 20.00'da izleyici karşısına çıkacak.

18 MART ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞINDA NE VAR?



07:00 - İkizler Memo - Can

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:00 - Bir Ramazan Akşamı

19:00 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya / Yeni Bölüm

00:15 - Yer Çekimi

01:45 - Eşref Rüya/Tekrar

04:15 - M.Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti