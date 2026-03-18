Eşref Rüya dizisi 37. bölümde neler olacak? Çiğdem, Eşref’e Nisan’ın Rüya olduğunu söylüyor!

Kanal D ekranlarının en güçlü dizisi Eşref Rüya, özellikle de bu akşam yayınlanacak olan 37. bölümüyle izleyicilere ekran başından nefes aldırmayacak! Yayınlandığı günden bu yana Eşref’in bitmek bilmeyen Rüya macerası, her yayınlanan bölümde dizinin sıkı takipçilerini ekrana kilitler iken, Rüya’nın Nisan olduğunun ortaya çıkması ve bunu kendisinin de öğrenmesi dizi akışında heyecan dolu sahnelere neden olmuştu. Nisan’ın Rüya olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber Eşref’in Nisan’ı ne zaman öğreneceği ise izleyiciler arasında iple çekiliyordu.



BÜYÜK GÜN GELDİ! EŞREF RÜYA’DA UZUN ZAMANDIR BEKLENEN SAHNE BU AKŞAM YAYINDA...



Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in olduğu Eşref Rüya dizisi bu akşam (18 Mart) Çarşamba günü 37. Bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek.

Heyecan dolu gelişmelerin ard arda yaşandığı Eşref Rüya dizisinin yayınlanan yeni fragmanında ise bomba gerçek olan Eşref’in Rüya’yı öğrenmesi geliyor.



EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? EŞREF, RÜYA’NIN NİSAN OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?



Bu zamana kadar çocukluk aşkı olan Rüya’nın peşinde olup, gördüğü ve duyduğu her bilgide onu arayan Eşref, bu akşamki bölüm itibariyle Rüya’sını buluyor.



Eşref’in takık hayranı savcı Çiğdem’in hayatının en büyük gerçeği olan Rüya’nın Nisan olduğunu Eşref’e söylemesiyle olanlar oluyor.

Hayatının en büyük gerçeği ile yüzleşen Eşref, Çiğdem’den duydukları karşısında dumur oluyor. Yakın zamanda Nisan’ın muhbir olduğu gerçeği ile büyük bir yıkım yaşayan Eşref, şimdi de hayatının aşkının meğer sevdiği kadın olan Nisan’ın olduğunu anlamasıyla beraber derin duygular içerisine giriyor.



EŞREF RÜYA DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ! EŞREF RÜYA 36. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?



Nisan ile yollarını ayırmak zorunda kalan Eşref, her ne kadar acısını içinde yaşamaya çalışsa da artık Eşref-Nisan aşkının imkansız olduğunu anlamaya başlar.

Yaşanan bunca şeyden kendini sorumlu tutan Eşref, içinde biriktirdiği kızgınlıkla baş etmenin yollarını bulmaya çalışır iken istemsizce acısını en yakınlarından çıkarır.



Bir yandan acısıyla baş etmeye çalışırken öte yandan Yaşar'ın ticaretini engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Nisan, tüm bu olanlardan sonra hayatında yeni bir sayfa açmaya karar vererek, yalnız kalmak ister.

Ancak, Nisan'ın beklenmedik bir anda Yaşar'la yollarının kesişmesi, Nisan'ı hiç tahmin edemeyeceği bir yolculuğa sürükleyecektir.