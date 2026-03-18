Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Eşref Rüya dizisi bu akşam var mı? Eşref Rüya 18 Mart 2026 neden yok?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla araştırılıyor. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Peki, Eşref Rüya dizisi bu akşam var mı? Eşref Rüya 18 Mart 2026 neden yok?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 15:28

Eşref Rüya dizisi ekranlarında hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Eşref Rüya dizisi, çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi oluyor. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ve nefesleri kesen bölümleriyle seyirciden tam not alan Eşref Rüya’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Çarşamba akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinin bayram haftası izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı araştırılıyor. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Peki, Eşref Rüya dizisi bu akşam var mı? Yeraltı 18 Mart 2026 neden yok? Eşref Rüya dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Eşref Rüya dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığı hakkında bilinmeyenler…

EŞREF RÜYA DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı Eşref Rüya dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi yayınlanan yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına topluyor. Yayınlandığı günden bu yana çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam eden Eşref Rüya, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Çarşamba akşamlarının reytinglerde zirve yapan fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkan fenomen dizi, sosyal medyada da büyük ses getiriyor. Eşref Rüya dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Son zamanların sevilen projeleri arasında yer alan Eşref Rüya dizisinin sıkı takipçileri “Eşref Rüya dizisi bu akşam var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, bu akşam yayınlanacak. En son 36. bölümüyle nefesleri kesen fenomen dizi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Büyük bir heyecanla beklenen Eşref Rüya dizisi, 18 Mart 2026 Çarşamba ekranlardaki yerini alacak.

Yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya dizisinin 37. bölümü merakla beklenirken, fenomen projenin bayram haftasında yayınlanacağı öğrenildi. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Kanal D yayın akışında ise bu akşam (18 Mart 2026 Çarşamba) saat 20.00’da Eşref Rüya dizisinin yayında olacağı duyuruldu.

EŞREF RÜYA 18 MART 2026 NEDEN YOK?

Yayınlandığı günden bu yana etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarında reyting mücadelesi veriyor. Son zamanlarda reytinglerde düşüş yaşayan dizinin 18 Mart 2026 Çarşamba olup olmadığı merak ediliyor. Fenomen dizinin sıkı takipçileri “Eşref Rüya dizisi 18 Mart Çarşamba 2026 neden yok?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Çarşamba akşamlarının en sık takip edilen projelerinden biri haline gelen Eşref Rüya dizisi, 18 Mart 2026 Çarşamba bu akşam ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisi, 37. bölümüyle 18 Mart 2026 Çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Eşref Rüya, bayram haftasına girilmesiyle birlikte ekran macerasına devam eden yapımlar arasında yer alıyor.

16 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla Ramazan Bayramı haftası başlıyor. Televizyon sektörünün genel uygulaması gereği dizilerin yeni bölümlerine Ramazan Bayramı haftasında ara veriliyor. Genellikle bayramlar ve yılbaşı tatillerinde kanallar ve diziler, reklam bütçelerindeki azalma ve izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle yayına 1-2 hafta ara veriyor.

Eşref Rüya dizisi ise bayram haftasında yayın hayatına ara vermeyen projelerden biri oluyor. 18 Mart 2026 Çarşamba (bu akşam) Eşref Rüya dizisi yeni bölümüyle yayınlanıyor.

ETİKETLER
#kanal d
#yeni bölüm
#Bayram Haftası
#Eşref Rüya Dizisi
#Reyting Rekortmeni
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.