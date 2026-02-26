Eşref Rüya dizisi son bölümde ne oldu? Eşref, Nisan'ı öğrendi mi? Nisan'ın muhbir olduğu ortaya çıkıyor

Salı günlerinin en çok izlenen dizisi Eşref Rüya'da Nisan'ın muhbir olduğunun ortaya çıkması, dizideki gerilim seviyesini yükseltir iken Çiğdem'in kışkırtıcı sözleri harareti daha da arttırıyor.

Dinçer'in meçhul ölümü sonrasında katil olarak Eşref'ten şüphelenen savcı harekete geçiyor.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Eşref'e ne oluyor? Eşref, Nisan'ı öğreniyor mu? Eşref Rüya dizisi 34. son bölüm özeti:

EŞREF RÜYA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? EŞREF, NİSAN'I ÖĞRENDİ Mİ?

Çiğdem'in annesi savcı Selma, Nisan'a Dinçer'in kaçırıldığını söylüyor. Nisan, katil şüphelisi olarak akla ilk gelen adayın Eşref olduğunu söyleyen savcıya, bütün günü beraber geçirdiklerini söyler.

Dinçer'in ölümünü gördüğünü söyleyen görgü tanığının anlattığı eşgal Eşref'e uyunca; savcı Eşref'i gözaltına alıyor. Gürdal'ın telefonu ardından da Çiğdem'in gelişiyle kaçtı.

Muhbir konusu her geçen gün daha da akıl karıştırıcı bir hal alıyor iken Eşref'in adamı ve sıkı dostu Gürdal, KAdir'İn yanına gidiyor.

Gürdal, Kadir'in elindeki ses kaydını dinliyor ve acı gerçeklerle yüzleşiyor. Öğrendiklerini Irmak, Müslüm ve Faruk'la da paylaşan Gürdal, Eşref'i arıyor ve gerçeklere uyandırıyor.

Muhbir arayışında olan Eşref, muhbirin Nisan olduğunu son dakika gelen telefonla öğreniyor. Gürdal'ın "Biz bu muhbiri bulduk kardeşim... Nisan'mış... Ses kaydını dinledim yemin ederim ki doğru" sözleri geceye damgasını bırakıyor!

Dünyasını başına yıkan o haberi öğrenmesiyle Nisan ve Eşref polisler tarafından emniyete götürülüyor.

Eşref'in kelepçelendiğini görmeye dayanamayan Gürdal, büyük bir öfkeyle sinirini Nisan'dan çıkartır iken Gürdal'ın kardeşi Irmak ise 'Yazıklar olsun sana, sadece yazıklar olsun' demekle yetiniyor.