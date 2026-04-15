 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi neden yok?

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisinin 41. bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanmadı. Normal şartlar altında yeni bölümü çarşamba günleri ekrana verilen Eşref Rüya dizisinin kanalda yeni bölümünün yayınlanmaması dikkat çekti. Peki Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi neden yok?

15.04.2026
saat ikonu 21:15
15.04.2026
saat ikonu 21:39

ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi , iddialı başrol oyuncuları ve sürükleyen senaryosuyla izleyicileri ekran başına topluyor. Her hafta yeni bir olayın elen alındığı Eşref Rüya'da izleyiciler, fenomen dizinin tüm bölümlerini büyük bir heyecanla izlerken, dizinin yeni bölüm fragmanında verilen bir sahne izleyicilerde merak duygusunu tavana çıkardı. Eşref'in ezeli rakibi Ölü Yaşar'ın İhtiyarla ilgili en büyük gerçeği Eşref'e iletmesiyle gerilim iyice yükselecek. Peki Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya'da Eşref'in büyük aşkı Nisan, İhtiyar'ın kızı mı çıkacak?

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın 15 Nisan'daki yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine dizinin yayın tarihi ve ertelenme sebepleri hakkında bilgi verilmektedir.
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün 22 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacağı duyuruldu.
Dizinin 15 Nisan'daki bölümünün tekrar yayını olduğu belirtildi.
Dizinin yayınlanmama sebebinin Kahramanmaraş'ta yaşanan bir okul olayı olduğu ve bu sebeple NOW ekranlarının Yeraltı dizisinin de yayınlanmadığı bilgisi verildi.
Eşref'in ezeli rakibi Ölü Yaşar'ın İhtiyarla ilgili en büyük gerçeği Eşref'e iletmesiyle gerilimin artacağı ve Nisan'ın İhtiyar'ın kızı çıkma ihtimalinin merak uyandırdığı belirtildi.
EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

'Eşref Tek' rolüyle ve 'Nisan' rolüyle de 'in başrolde buluştuğu Eşref Rüya dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciler arasında merakla takip ediliyor.

Suç, aksiyon ve dram yüklü dizide Nisan'ın Eşref'ten hamile kalması, Eşref'in ölüme doğru sürüklenen kazası ve Ölü Yaşar'ın Nisan itirafı heyecan duygusunu hat safhaya çıkarır iken Eşref'in yüzleşmekten korkacağı gerçek olan Nisan'ın İhtiyar'ın kızı çıkma ihtimali diziye olan merak duygusunu tetikliyor.

fanlarının izlemek için sabırsızlandığı Eşref Rüya'nın yeni bölümünün normalde 15 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanması beklenirken kanalda yayına verilmemesi izleyicileri endişelendirdi. Peki Eşref Rüya dizisi neden yok? Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü önümüzdeki hafta çarşamba akşamı 22 Nisan'da TV ekranlarında yerini alacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEDEN YOK?

Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran iki dizisinden biri olan Eşref Rüya'nın 15 Nisan Çarşamba günü (bugün) tekrar bölümüyle ekrana geldi.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan korkunç olay sonrasında dizi yayınları da askıda kaldı. Eşref Rüya dizisi gibi NOW ekranlarının başarılı dizisi Yeraltı'da bu sebepten dolayı ekranlarda yerini almadı.

EŞREF RÜYA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eşref, en büyük rakiplerinden olan Ölü Yaşar'ın kendisine kurduğu hain planda elindeki altın değerinde tuttuğu kozunu kullanarak kurtulmayı başarır.

Karnındaki bebeğiyle iyice çıkmazda kalan Nisan, kendine yeni bir düzen kurmak için havaalanına gider. Ancak Eşref'in beklenmeyen sürpriziyle karşılaşır.

Eşref'in gizli destekçisini arayan Yaşar, Balıkçı’yı bulur ve onu konuşturmak için korkunç yöntemlere başvurur.

15 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞINDA NELER VAR? İŞTE 15 NİSAN (BUGÜN) KANAL D YAYIN AKIŞI:


07:00 Küçük Ağa

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya (tekrar)

