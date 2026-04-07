Kanal D'nin en iddialı yapımlarından olan Eşref Rüya dizisi, yarın akşamki yayınlanacak yeni bölümüyle izleyenleri ekran başında nefes aldırmayacak. Gürdal'ın bebeğinin katili olan Müslüm'ün kardeşi Cahit'i vurmasıyla beraber gerilimin zirveye çıkacağı bu gecede Nisan'ı havalimanına giderken yakalayan Eşref'in Nisan'a gidip gitmemesi konusunda engel olabilecek mi merakla bekleniyor. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra verildiği Eşref Rüya dizisi yeni bölüm fragmanında en dikakt çeken bir diğer detaylardan birisi ise; Nisan ile Eşref'in telefon konuşması oluyor. Peki Eşref Rüya dizisi yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Eşref Rüya dizisi 40. bölümde hangi gelişmeler görülecek? Eşref Rüya dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya dizisi yeni bölümde korkutan sahne! Eşref kaza yapıyor Kanal D'nin 'Eşref Rüya' dizisinin yeni bölümünde, Gürdal'ın Cahit'i vurması ve Nisan'ın gitme kararıyla gerilim artacak. Gürdal, Müslüm'ün kardeşi Cahit'i vuruyor ve emniyetten ifade vermeye çağrılıyor. Nisan, karnındaki bebeğiyle gitme kararı alıyor ve Eşref'ten engel olmamasını istiyor. Eşref ve Nisan arasında duygusal bir telefon konuşması geçiyor ve konuşma sırasında Eşref kaza geçiriyor. Dizide Gülümser Aygün karakteriyle Zeynep Eronat yeni bir yüz olarak hikayeye dahil oluyor.

Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisi, her hafta olduğu gibi bu haftada fragmanda verilen yeni gelişmeleriyle izleyicilerin nabzını tutmayı başardı.

Güçlü senaryosu ve deneyimli oyuncu kadrosuyla adından bahsettiren Eşref Rüya dizisi 40. bölümün 2. fragmanında izleyenlerin yüreklerinin ağzına geleceği sahneler yaşanıyor.

Eşref Rüya dizisi 40. bölüm 2. fragmanda; Gürdal'ın Müslüm'ün kardeşi Cahit'i vurmasıyla emniyetten ifade vermeye çağrılıyor.

Karnında bebeğiyle gidip gitmemek arasında çaresiz kalan Nisan, Eşref'e ona engel olmaması için yalvarıyor. Eşref ise; Eğer bensiz bir hayata hayat diyebileceksen git diyerek aklıyla kalbi arasında ikilemde kalmasına neden oluyor.

Telefonda konuştuğu esnada klinik sedirinde Eşref ile konuşan Nisan, Eşref'e "Kız mı erkek mi?" diyerek duygusal bir konuşmada bulunurken Eşref'in kaza geçirmesiyle bir anda sesin gitmesi korku dolu anlara sahne oluyor.

Fragmanda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise; dizide yeni bir yüz olan Gülümser Aygün karakterinin hikayeye etkisi oluyor. Oyuncu Zeynep Eronat, Gülümser Aygün karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.