Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık! Taner Rumeli veda ediyor

Son olarak 30. bölümü yayınlanan Eşref Rüya dizisinden ayrılık haberi geldi. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın senaryosunu yazdığı diziye Dinçer rolüyle yer alan Taner Rumeli veda edecek.

EŞREF RÜYA'NIN DİNÇER'İ TANER RUMELİ'DEN AYRILIK HABERİ GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Eşref Rüya” dizisi çarşamba günlerinin en çok izlenen yapımı olmayı başarıyor. Dizide hikâyede flaş gelişmeler yaşanacak ve önemli bir ayrılık yaşanacak. Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı dizinin Dinçer’i Taner Rumeli ekibe veda edecek.

Kulislerden sızan bilgilere göre Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i buluşturan diziden Taner Rumeli önümüzdeki bölümlerde ayrılacak.

TANER RUMELİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Nisan 1985 Ankara doğumlu Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu ilk olarak 2007 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı. Rumeli daha sonra ise, Unutma Beni, Sol Yanım, Baba ve Deha gibi yapımlarda rol aldı.