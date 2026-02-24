Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizilerinden olmasına rağmen rakip olarak gelen Yeraltı'nın yayınlanmasıyla birlikte Eşref Rüya'daki reyting oranları düşüş yaşamaya başladı. Eşref'in Rüya arayışı izleyiciler arasında artık sarpa sararken dizinin önemli karakterlerinden olan İhtiyar rolünün kime ait olduğu merak ediliyor.

Eşref Rüya'da Kadir'in babası rolü ile ekranlardaki yerini alan usta oyuncu Levent Özdilek, çok merak edilen İhtiyar rolü için konuştu. Eşref Rüya dizisinin Hıdır'ı Levent Özdilek'ten İhtiyar rolü için öne sunulan o isme red geldi. İşte ünlü oyuncu Levent Özdilek'in açıklamaları...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN HIDIR'I LEVENT ÖZDİLEK'TEN İHTİYAR ROLÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Eşref Rüya'nın merak edilen gizemli karakteri İhtiyar rolü için Nuri Alço'ya teklif gittiği öne sürülen bir konuşmada oyuncu Levent Özdilek, iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek şu ifadelerde bulundu:

"Yok ya olmaz öyle bir şey, Nuri'yi tanırım ama böyle bir dizide olmaz yani. zaten ihtiyar şuanda diziye girmeyecek. Onun için çok iyi bir oyuncu giriyor. İhtiyar'ın kılıcı gibi diyeyim. O da çok iyi bir oyuncu"

Eşref Rüya'nın Hıdır'ı oyuncu Levent Özdilek, ser verip sır vermeden İhtiyar rolü için Nuri Alço'nun ekrana gelmeyeceğini bildirir iken, İhtiyar rolündeki oyuncunun çok güçlü ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyerek gizemini arttırdı.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin yer aldığı Eşref Rüya oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Levent Özdilek, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu,

Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimler var.