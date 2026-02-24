Menü Kapat
Medya
Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in olduğu Eşref Rüya'nın merakla beklenen gizemli karakteri ihtiyar rolünü Nuri Alço'nun kaptığı iddia ediliyordu. Eşref Rüya dizisinin Hıdır'ını oynayan usta isim Levent Özdilek'ten açıklama geldi.

Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizilerinden olmasına rağmen rakip olarak gelen Yeraltı'nın yayınlanmasıyla birlikte 'daki reyting oranları düşüş yaşamaya başladı. Eşref'in Rüya arayışı izleyiciler arasında artık sarpa sararken dizinin önemli karakterlerinden olan İhtiyar rolünün kime ait olduğu merak ediliyor.

Eşref Rüya'da Kadir'in babası rolü ile ekranlardaki yerini alan usta oyuncu Levent Özdilek, çok merak edilen İhtiyar rolü için konuştu. Eşref Rüya dizisinin Hıdır'ı Levent Özdilek'ten İhtiyar rolü için öne sunulan o isme red geldi. İşte ünlü oyuncu Levent Özdilek'in açıklamaları...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN HIDIR'I LEVENT ÖZDİLEK'TEN İHTİYAR ROLÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA!

Eşref Rüya'nın merak edilen gizemli karakteri İhtiyar rolü için 'ya teklif gittiği öne sürülen bir konuşmada oyuncu Levent Özdilek, iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek şu ifadelerde bulundu:

Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama

"Yok ya olmaz öyle bir şey, Nuri'yi tanırım ama böyle bir dizide olmaz yani. zaten ihtiyar şuanda diziye girmeyecek. Onun için çok iyi bir oyuncu giriyor. İhtiyar'ın kılıcı gibi diyeyim. O da çok iyi bir oyuncu"

Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama

Eşref Rüya'nın Hıdır'ı oyuncu Levent Özdilek, ser verip sır vermeden İhtiyar rolü için Nuri Alço'nun ekrana gelmeyeceğini bildirir iken, İhtiyar rolündeki oyuncunun çok güçlü ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyerek gizemini arttırdı.

Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin yer aldığı Eşref Rüya oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Levent Özdilek, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu,

Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama

Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi isimler var.

Eşref Rüya dizisinde İhtiyar kim? Eşref Rüya'da İhtiyar'ı Nuri Alço mu olacak? Levent Özdilek'ten sürprizli açıklama
