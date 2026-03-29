Eşref Rüya dizisinde Nisan’ı şoka sokan sürpriz: Bebek Geliyor! Nisan, bebeği aldıracak mı? Eşref Rüya dizisi 39. bölüm fragmanı yayında

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, duygu yüklü geçişleri ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitliyor. Heyecanlı olayların peşin sıra verildiği Eşref Rüya'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanı her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Nisan'ın beklenmedik hamilelik sürprizi, Eşref üzerinde bırakacağı etki izleyiciler arasında oldukça heyecan konusu iken, Nisan'ın bebeği aldırıp aldırmayacağı diziye dair merakları arttırıyor. Peki Eşref Rüya dizisi yeni bölüm fragmanında başka hangi gelişmeler var? Eşref Rüya dizisinde Nisan'ın hamilelik haberi, Eşref ile arasındaki ilişkiyi düzeltecek mi? İşte Eşref Rüya dizisi 39. bölüm fragmanı detayları:

EŞREF RÜYA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayatındaki tek temennisi çocukluk aşkı olan Rüya'yı bulmak olan Eşref, Nisan'ın o aradığı kişi olduğunu öğrenince soluğu yanında alır.

Nisan'ın uyuduğu esnada Eşref'in gözyaşları içinde ona bakmasıyla irkilen Nisan, anlık paniğe kapılır. Korku içinde Eşref'e ne zaman ve nasıl geldiğini, bu halinin ne olduğunu sorar.

Eşref'in 'Rüyasına' kavuşmasına saniyeler kalmışken, Yaşar'ın ayarladığı hain saldırı, tüm taşları yerinden oynatır.

Yaşar'ın bu ölümcül hamlesi karşısında Eşref ile araları iyice kanlı bir savaşa döner.

Eşref başta Nisan olmak üzere tüm sevdiklerinin canlarını korumak için ciddi önlemler alır. Bu esnada Eşref'ten hamile kaldığını öğrenen Nisan yaşadaığğı şokla beraber neye uğradığını şaşırırır.

Beklenmeyen bu sürpriz bebek haberi her ikisinin de hayatını tamamen etkileyecektir.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Hamile olan Nisan, bebeğinin ilk ultrason kontrolünde duygu dolu anlar yaşar. Nisan, Eşref ile beraber olma inancını günden güne yitirirken, Eşref'e imalı bir şekilde 'Senin içinde umuda dair hiçbir şey yok' diyerek dokunaklı bir cümle kurar.

Eşref ile Nisan'ın arasındaki ilişkide her şeyin çok farklı olabileceğine vurgu yapılan fragmanda; Nisan'ın bebeği aldırma kararı Eşref üzerinde bırakacağı etki bölüme damgasını vuracak.