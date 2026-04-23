Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya dizisinin son bölümünde neler oldu? Eşref Rüya'da Nisan kimin kızı çıktı?

Kanal D'nin güçlü yapımlarından olan ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Eşref Rüya dizisi, yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti! Peki Eşref Rüya dizisi son bölümde neler oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 19:57

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı senaryosunu ise Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın üstlendiği dizisi, yayınlanan bölümleriyle her hafta reyting istatistiklerinde birinci gelmeyi başarıyor. Başrollerinde ile 'un bir araya geldiği Eşref Rüya'nın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde izleyicilerin heyecandan adeta nefesi kesildi. Heyecan ve gizem duygularının arşa çıktığı Eşref Rüya dizisi son bölümde dizinin fanları kendilerini ekran başından alamadı. 'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın son bölümünü kaçıranlar ise arama motorunda 'Eşref Rüya dizisi son bölümde ne oldu?' sorusunu arattı. Peki dün akşam Eşref Rüya dizisinde hangi gelişmeler yaşandı? İşte Eşref Rüya dizisi son bölüm özeti:

HABERİN ÖZETİ

Eşref Rüya dizisinin son bölümünde Eşref'in kaza geçirmesi ve Nisan'ın geçmişine dair şok edici bir gerçeği öğrenmesi konu alındı.
Nisan, Eşref'in kaza haberini alıp büyük bir sarsıntı yaşar ve Eşref'ten haber alabilmek için herkesi seferber eder.
Eşref, ölümcül kazadan kurtulur ancak peşine düşen adamlardan kaçmak zorunda kalır.
Yaşar, Eşref'in elindeki bilgilerden faydalanmak için onun en can alıcı noktalarından birini hedef alır ve büyük sırrı beklemediği bir kişide bulur.
Hikayeye dahil olan Gülümser Aygün, Nisan'ın hayatını etkileyecek önemli gelişmelere sebep olur ve Nisan geçmişine dair sarsıcı bir gerçekle yüzleşir.
Eşref, Nisan'ın hamilelik haberini alır ancak kısa süre sonra Nisan'ın İhtiyar'ın kızı olduğunu öğrenerek şoka girer.
EŞREF RÜYA DİZİSİ 41. BÖLÜMDE NE OLDU? EŞREF RÜYA SON BÖLÜM GELİŞMELERİ:

Telefonla konuştuğu esnada Eşref'in kaza haberi ile büyük bir sarsıntı yaşayan Nisan, Eşref'ten haber alabilmek için herkesi seferber eder.

Eşref ise bu ölümcül kazadan kurtulmakla beraber peşine düşen adamlardan da kaçmak mecburiyetinde kaldı.

Yaşar, Eşref’in elinde olan bilgilerden yararlanabilmek için onun en can alıcı noktalarından birini hedef aldı. Büyük sırrı çözmeye oldukça yaklaşan Yaşar, gerçeği ise hiç beklemediği bir kişide buldu.

Tüm bunların yanı sıra hikayeye birden dahil olan Gülümser Aygün, Nisan’ın hayatını etkileyecek en önemli yeni bir gelişmelere sebep olur.

Gülümser ile karşı karşıya gelen Nisan ise geçmişine dair aldığı sarsıcı bir gerçekle yüzleşir.

NİSAN, EŞREF 'İN DÜŞMANI OLAN İHTİYAR'IN KIZI MI ÇIKTI?

Nisan'ın hamilelik haberiyle birlikte baba olma sevincine kapılan Eşref, aldığı bu müjdeli haberden sonra kendisini hazırlayabileceği yepyeni bir başlangıç için ümitlenir. Ancak, bu ümidi kısa zamanda yerle bir olan Eşref; Nisan'ın İhtiyar'ın kızı olduğunu öğrenir.

Hayatının en sevinçli haberi ile en sarsıcı haberini peş peşe alan Eşref’in şoka girdiği o an ise Eşref Rüya dizisi 41. bölüm finaline damgasını vurdu!

ETİKETLER
#çağatay ulusoy
#kanal d
#demet özdemir
#Eşref Rüya
#Dizi Özeti
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.