Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Eşref Rüya yayın akışından yeniden kaldırıldı! Eşref Rüya dizisinin fragmanları neden yayınlanmıyor?

Televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinden olan Eşref Rüya dizisinin yayın akışından çıkarılması izleyiciler üzerinte şok etkisi bıraktı. ÇArşamba günlerinin iddialı dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün yayınlanması gerekirken son anda gelen iptal kararıyla birlikte dizinin tekrar bölümü Kanal D ekranlarına geldi. Peki Eşref Rüya dizisi yeni bölüm neden yok? Eşref Rüya dizisi nedne yayınlanmıyor? Eşref Rüya dizisi 41. bölüm ne zaman?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 18:05

Kanal D'nin en iddialı yapımlarından olan Eşref Rüya dizisi, yayınlandığı ilk bölümden bu yana yoğun bir izleyici kitlesi tarafından severek takip ediliyor. Fenomen dizinin başrolünde Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un buluşması; hayranları tarafından diziye yönelik duyulan ilgileri arttırır iken, dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı günü de iple çekmelerine neden oluyor. Özellikle de Eşref Rüya'nın son bölümlerindeki en heyecan verici olaylardan olan Nisan'ın hamilelik haberi, Gürdal'ın bebeğinin katili olan Müslüm'ün kardeşi Cahit'i vurması ve Eşref'in ise Ölü Yaşar'ın tuzağına düştüğü kaza sahnesi izleyicileri merakta bıraktırıyor. Heyecan dolu gelişmelerin peş peşe verildiği Eşref Rüya dizisi 40. bölümüyle ekranlara mola vermesi izleyicileri endişelendirdi. Yeni bölümü dün akşam yayınlanması gereken Eşref Rüya'nın yeni bölümünün verilmemesi ve fragmanların yayınlanmaması dizinin sıkı takipçilerini arama motoruna yönlendirdi. Dizinin ilgilileri, arama motorunda 'Eşref Rüya dizisi neden yayınlanmıyor?' 'Eşref Rüya dizisi yeni bölüm neden yok?' Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? şeklindeki çoğalttığı soruların cevabını aradı. Peki Eşref Rüya dizisi neden yayınlanmıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın 41. bölümünün Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan trajedi nedeniyle yayın akışından kaldırıldığı ve yeni bölümün 22 Nisan 2026'da yayınlanmasının beklendiği belirtiliyor.
Dizinin yeni bölümünün 15 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyordu ancak yayınlanmadı.
Yayınlanmama nedeninin Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan trajedi sonrası kanalların yayın akışında değişikliğe gitmesi olduğu açıklandı.
Eşref Rüya dizisinin 41. bölümünün 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
EŞREF RÜYA DİZİSİ YAYIN AKIŞINDA NEDEN YOK?

İddialı oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu senaryosuyla izleyicileri kendine bağlayan güçlü yapım Eşref Rüya, en son 40. bölümüyle ekranlara geldi.

15 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da izleyicisiyle buluşması beklenen Eşref Rüya'nın yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerin dikaktini çekti.

Diziyi sıkı sıkıya takip eden Eşref Rüya fanları, dizinin yayınlanmama sebebini Kanal D'nin resmi web sitesinde verilen yayın akışında aradı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşref Rüya'nın 41. bölümünün yayın akışında belirtilmemesi, dizinin gidişatına yönelik merakları arttırdı.

Sürpriz gelişmeleri ve yeni olaylarıyla her hafta ismini zirveye taşımayı başaran Eşref Rüya dizisinin yayınlanmama sebebi belli oldu.

Kahramanmaraş’taki okulda yaşanan trajedi sonrasında kanalların yayın akışında değişikliğe gidilerek, dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmama kararı aldı.

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu nedenle televizyon ekranlarındaki yerini alamadı. Peki Eşref Rüya dizisi 41. bölümünün yayın tarihi belli oldu mu? Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EŞREF RÜYA DİZİSİ FRAGMANLARI KALDIRILDI! EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden olan Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm tarihine dair arayışlar, geçtiğimiz gün ile beraber hız kazandı. İzleyiciler büyük bir heyecanla bekledikleri Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i bir araya getiren Eşref Rüya, ne zaman izleyicisiyle buluşacak?

“Eşref Rüya” dizisinin 41. bölümünün yayın tarihine yönelik net bir duyuru yapılmasa da kulislerde geçen ifadelere göre; fenomen dizi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün 22 Nisan 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

