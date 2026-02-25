Eşref Rüya’da Kadir’in yeni dansı olay oldu! Görkem Sevindik’in dans ettiği video saniyeler içinde paylaşım rekoru kırdı!

Eşref Rüya’da Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik, dans performansıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce Ragga Oktay’ın “Yeniden” şarkısıyla yaptığı dans çok konuşulmuştu; şimdi ise Eşref Rüya 34. bölümde sergilediği yeni koreografi izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Yayınlanır yayınlanmaz paylaşıma giren görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kadir’in enerjik performansı, dizinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

EŞREF RÜYA’DA KADİR’İN YENİ DANSI OLAY OLDU

Eşref Rüya’nın son bölümünde Kadir’in sürpriz dans sahnesi, bölüme damga vuran anlardan biri oldu. Görkem Sevindik’in yüksek enerjisi ve sahne hakimiyetiyle hayat verdiği performans, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. İzleyiciler, karakterin hikâye içindeki sert ve kararlı duruşunun ardından gelen bu eğlenceli anları “bölümün sürprizi” olarak yorumladı.

Özellikle genç izleyiciler arasında trend olan sahne, kısa sürede fan sayfalarında ve video platformlarında paylaşım rekoru kırdı. Dizinin sıkı takipçileri Kadir’in dansını tekrar tekrar izlerken, bazı kullanıcılar yeni koreografinin önceki performansı bile geride bıraktığını savundu.

Yorumlarda “Kadir sahneyi yaktı geçti” ve “Bu dans uzun süre konuşulur” ifadeleri öne çıktı. Görkem Sevindik’in performansı, karaktere olan ilgiyi daha da artırırken, Eşref Rüya’nın sosyal medyadaki etkileşimini zirveye taşıdı.

EŞREF RÜYA 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nisan’ın Eşref’i koruma çabalarına rağmen, Eşref gözaltına alınır. Bu sırada Nisan’ın muhbirliği ortaya çıkar ve Eşref başta olmak üzere tüm ekip neye uğradığını şaşırır. Nisan kendini savunmaya çalışsa da Çiğdem’in öne sürdüğü ses kayıtları, Nisan’ın işini bir hayli zorlaştırır.

Eşref, uğradığı ihanet karşısında büyük bir sessizliğe bürünür. Eşref’in yokluğundan yararlanan İhtiyar ise Yetimler’in karşısına getireceği yeni isimle tüm dengeleri değiştirecek sarsıcı bir hamle yapar.