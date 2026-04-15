Eşref Rüya'da Nisan, İhtiyar'ın kızı mı çıkacak? Eşref Rüya'da korkutan yüzleşme: Nisan düşmanının kızı!

Kanal D'nin iddialı projelerinden biri olan Eşref Rüya dizisi, yayınlanan heyecan dolu bölümleriyle her hafta reyting istatistiklerinde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla kısa sürede dikkat çeken yapımlardan biri olan Eşref Rüya, yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki gelişmeleriyle izleyiciler arasında merak duygusunu tetikliyor. Beklenmeyen bebek müjdesiyle sarsılan Nisan'ın karnındaki bebeği aldırıp aldırmama konusunda kaldığı ikilem kendisini büyük bir çıkmazda hissettirirken; Eşref'in ölümcül bir kaza geçirmesi her şeyi değiştirmeye yetti. Peki Eşref Rüya dizisi yeni bölüm ne zaman? Eşref Rüya dizisi yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Eşref Rüya dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? EŞREF RÜYA DİZİSİ 41. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünün bugün ekranlarda yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Normal şartlar altında 41. bölümünün bu akşam ekrana gelmesi planlanan Eşref Rüya'da heyecanla beklenen bölümün iptal edilmesi izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Yeni bölümü yerine tekrar bölümü verilen Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm yayın tarihinin ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik gerçekleştirilen acı saldırıda yaşanan can kayıpları ülkece derin bir üzüntüye sokarken, televizyon dünyasının sevilen dizilerinden olan Eşref Rüya ile Yeraltının yeni bölüm yayınını da askıya aldı.

EŞREF RÜYA DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında izleyiciler, her hafta olduğu gibi bu hafta da yine ekran başından ayrılamayacak.

Nisan'ın beklenmeyen hamilelik haberiyle şok geçiren Eşref dizide duygu fırtınaları estirirken; Eşref'in “Benim hep bir hayalim vardı. Eğer bir kızım olursa adını Rüya koyacaktım. Bana son bir şans ver. Sen, ben, kızımız…” sözleri fragmanı izleyenlerin kalbine dokundu.

ÖLÜ YAŞAR'DAN NİSAN İTİRAFI: “NİSAN, DÜŞMANININ KIZI!”

Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm fragmanında en dikkat çekici detaylardan birisi de Eşref Tek ile beraber tüm Eşref Rüya dizisi fanlarını sarstı.

En büyük düşmanı olan İhtiyar'ın kızının kim olduğunun izine düşen Eşref, Yaşar'ı sıkıştırarak aklını meşgul eden o sorunun cevabını öğrenmeye çalışır.

Köşeye sıkışan Ölü Yaşar'ın kurduğu “Senin sevdiğin kadın Nisan, en büyük düşmanının kızı Eşref!” cümlesi dizinin yeni bölümündeki tüm dengeleri altüst etmeye yetecektir.