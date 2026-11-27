Çekimleri Kıbrıs'ta devam eden ve ilk sezonu 8 bölümden oluşacak dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Eşref Tek ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte Eşref Tek'in yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek dizisinin Aralık 2026'da Amazon Prime Video'da yayınlanması planlanıyor. Ancak platform tarafından dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

30 Eylül 2026 tarihinde ilk kez duyurulan yapım, Prime Video'nun yeni yerli projeleri arasında bulunuyor. Dizinin yayın takvimi açıklandığında izleyiciler bölüm tarihleri hakkında da bilgi sahibi olacak.

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Eşref Tek, televizyon kanalı yerine dijital yayın platformu Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Diziyi takip etmek isteyenlerin Amazon Prime üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Yapımın ilk sezonunun 8 bölümden oluşması planlanıyor. Bölümlerin aynı anda mı yoksa haftalık yayın takvimiyle mi platforma ekleneceği henüz açıklanmadı.

EŞREF TEK KONUSU

Eşref Tek, Eşref Rüya dizisinin devamı değil, hikâyenin geçmişini anlatan bir yapım olarak hazırlanıyor. 2018 yılında geçen dizi, Eşref'in hayatındaki önemli dönüm noktalarına odaklanıyor.

Hikâyede Eşref'in Kıbrıs'ta Kadir ile tanışması, aralarındaki dostluğun başlangıcı, çocukluk aşkı Rüya'yı arayışı ve İstanbul'un yeraltı dünyasına adım atması anlatılıyor.

EŞREF TEK OYUNCULARI

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Çağatay Ulusoy - Eşref Tek

Görkem Sevindik - Kadir Yanık

Aybüke Pusat - Derin

Macit Koper - Yakup Baba

Kübra Balcan - Aysel

Kaan Turgut - Kenan

Ecem Simge Yurdatapan - Sude

Hakan Meriçliler - Beyoğlu İshak

Mustafa Açılan - Sadi

Mazlum Çimen - Arap İhsan

Atsız Karaduman - Namık

EŞREF TEK YÖNETMENİ

Eşref Tek'in yönetmen koltuğunda, Eşref Rüya dizisini de yöneten Uluç Bayraktar oturuyor. Dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi, TİMSBİ Yapım imzası taşıyor.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN FİNAL YAPTI?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca yayınlandı. Dizi, 10 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen 47. bölümüyle final yaptı.

Eşref Tek ise Eşref Rüya'nın finalinin ardından karakterin geçmişine ışık tutacak ayrı bir proje olarak hazırlandı. Yeni yapımda Eşref'in gençlik dönemindeki yaşamı, Kadir ile tanışması ve yeraltı dünyasına giriş süreci anlatılacak.