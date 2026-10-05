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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:35

Evlilik Güzeldir Ant kimdir? Hazım Körmükçü hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinde Ant karakterine hayat veren Hazım Körmükçü, başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çekiyor. Dizide Sinan'ın babası Ant'ı canlandıran Körmükçü'nün yaşı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Evlilik Güzeldir Ant kimdir, gerçek adı nedir? Hazım Körmükçü kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Evlilik Güzeldir Ant kimdir? Hazım Körmükçü hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:35

'in aile komedisi türündeki dizisi , renkli karakterleri ve aile ilişkilerini konu alan hikayesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan usta oyuncu Hazım Körmükçü, hikayede Ant karakterini canlandırıyor. Oyuncunun diziye dahil olmasıyla birlikte "Evlilik Güzeldir Ant kimdir?", "Hazım Körmükçü kaç yaşında?" ve "Hazım Körmükçü hangi dizilerde oynadı?" soruları gündeme geldi.

Evlilik Güzeldir Ant kimdir?

Ant, TRT 1'de yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinde Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı karakterdir. Dizide Ant, Sinan'ın babası olarak hikayede yer alıyor.

Evlilik Güzeldir Ant kimdir? Hazım Körmükçü hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Evlilik Güzeldir'in aile ilişkileri ve evlilikler üzerinden ilerleyen hikayesinde Ant karakteri de Sinan üzerinden olay örgüsüne dahil oluyor. Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı karakter, dizinin dikkat çeken yan karakterleri arasında bulunuyor.

Evlilik Güzeldir Ant gerçek adı nedir?

Evlilik Güzeldir dizisinde Ant karakterini Hazım Körmükçü oynuyor. Usta oyuncu, dizide Sinan'ın babası rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hazım Körmükçü'nün projeye dahil olduğu Temmuz 2026'da duyurulmuştu. Dizinin okuma provasının yapıldığı dönemde açıklanan bilgilere göre Körmükçü, çekimlerin başlamasıyla birlikte Ant karakteri için kamera karşısına geçti.

Hazım Körmükçü kaç yaşında?

Hazım Körmükçü'nün doğum tarihi ve yaşı, oyuncunun biyografisine ilişkin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazım Körmükçü, uzun yıllardır tiyatro, televizyon ve sinema projelerinde yer alan deneyimli oyunculardan biridir.

Oyuncunun yaşıyla ilgili farklı kaynaklarda çeşitli bilgiler yer alabildiğinden, doğrulanmamış bir yaş bilgisini kesin bilgi olarak vermemek gerekiyor.

Hazım Körmükçü hangi dizilerde oynadı?

Hazım Körmükçü, oyunculuk kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro çalışmalarında yer aldı. Özellikle televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı oyunculardan biri olan Körmükçü, farklı türlerdeki yapımlarda çeşitli karakterleri canlandırdı.

2026 yılında ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, dizide Antkarakterini canlandırıyor.

Evlilik Güzeldir dizisinin konusu nedir?

Evlilik Güzeldir, hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesini konu alıyor. Mesut Bahtiyar karakterine Fikret Kuşkan hayat veriyor.

Aile komedisi türündeki dizide aile bireylerinin ilişkileri, evlilikler ve hayatın getirdiği farklı durumlar mizahi bir anlatımla ekrana taşınıyor. Hazım Körmükçü'nün canlandırdığı Ant karakteri de Sinan'ın babası olarak hikayede yer alıyor.

Evlilik Güzeldir ne zaman başladı?

Evlilik Güzeldir, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizinin yapımını Greative Film Company üstlenirken kreatif direktörlüğünü Hasan Kaçan yürütüyor.

Dizinin senaryosunda ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi'nin imzası bulunuyor.

Evlilik Güzeldir oyuncuları

Evlilik Güzeldir'in oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Emre Bey ve Hazım Körmükçü gibi isimler yer alıyor. Dizinin merkezindeki Mesut Bahtiyar karakterini Fikret Kuşkan canlandırırken Emre Bey ise Sinan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Hazım Körmükçü ise Ant, yani Sinan'ın babası karakterini oynuyor.

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ETİKETLER
#TRT 1
#Hazım Körmükçü
#Fikret Kuşkan
#Evlilik Güzeldir
#Ant
#Medya
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