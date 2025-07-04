Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'li filme Bige Önal katıldı

IMAX teknolojisiyle çekilecek Can Dostum filmine iki oyuncu daha katıldı. Feyyaz Yiğit'in Ferruh rolüyle yer aldığı diziye Bige Önal ve Haluk Bilginer dahil oldu.

Dün okuma provası yapılan Can Dostum dizisinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturacak. 2011 yapımı Fransız filmi “İntouchables”tan (Can Dostum) ülkemize uyarlanan dizisinin kadrosunda Haluk Bilginer “Refik” ve Feyyaz Yiğit “Ferruh” rolleriyle yer alacak.

CAN DOSTUM DİZİSİNE İKİ OYUNCU DAHA KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Muzaffer Yıldırım’ın yeni projesi “Can Dostum”un dün okuma provası yapıldı. Mert Baykal’ın yönetmen koltuğuna oturacağı film 2011 yapımı Fransız filmi “İntouchables”tan (Can Dostum) ülkemize uyarlandı.

Yüksek görüntü ve ses kalitesi konforu yaşatan IMAX teknolojisiyle çekilecek olan filmde Haluk Bilginer “Refik” ve Feyyaz Yiğit “Ferruh” rolleriyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan filmin kadrosuna başarılı oyuncu Bige Önal katıldı.

Bige Önal’ın “Figen” rolüyle yer aldığı filmde yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç olan bir adam ile kendisine yardımcı olması adına işe aldığı yardımcısının etkileyici hikâyesini beyazperdeye taşıyor. “Can Dostum” 14 Kasım’da gösterime girecek.