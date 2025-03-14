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 | Dilek Ulusan

Feyza Civelek ameliyat oldu! Kızılcık ekibi hastaneye koştu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, kolundan ameliyat oldu. Ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua isteyen oyuncuyu ilk ziyaret edenler arasında Kızılcık Şerbeti ekibi yer aldı.

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Feyza Civelek ameliyat oldu! Kızılcık ekibi hastaneye koştu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 17:49

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini oynayan Feyza Civelek, dün kolundan ameliyat olmuştu. Tedavisi süren Civelek, annesi Melis Civelek ve rol arkadaşı Evrim Alasya ile hastane odasından fotoğrafını yayımladı.

KIZILCIK ŞERBETİ EKİBİ FEYZA CİVELEK'İ ZİYARET ETTİ

Feyza Civelek, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Kolunun alçılı olduğu görülen fotoğrafını yayımlayan Civelek, kolunu kırdığını söylemişti. Civelek'i, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Evrim Alasya ziyaret etti. Feyza Civelek dizinin aynı zamanda senaristi olan annesi Melis Civelek ve Evrim Alasya ile hastane odasından fotoğrafını "Canım annem ve Evrim'imle hastanede bir arada... İyi ki varsınız" notuyla yayımladı.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakteriyle yer alan Şebnem Bozoklu, rol arkadaşını hastanede ziyarete gitti. Bozoklu, fotoğraflarına; "Kollar kırılır yen içinde kalır" notunu düştü.

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