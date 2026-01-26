Menü Kapat
Medya
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Feyza Civelek ve Barış Kılıç'tan Doğukan Güngör paylaşımı!

Doğukan Güngör'ün yasaklı madde soruşturmasında test sonucu pozitif çıktı. Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle rol alan Doğukan Güngör diziden çıkarılırken yeni Fatih ise Emre Dinler oldu. Dizide rol alan Barış Kılıç ve Feyza Civelek yaptıkları paylaşımla Doğukan Güngör'e destek verdi.

Feyza Civelek ve Barış Kılıç'tan Doğukan Güngör paylaşımı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 15:54

Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle yer alan , yasaklı madde soruşturmasında test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapımdan çıkarıldı. Paylaşımıyla alınan kararı herkesle beraber öğrendiğini belirten Doğukan Güngör'e destek ve 'ten geldi.

BARIŞ KILIÇ VE FEYZA CİVELEK, DOĞUKAN GÜNGÖR'E DESTEK VERDİ

Sosyal medya hesabından Doğukan Güngör ile bir karesini yayınlayan Civelek, "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi. Her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı.

Feyza Civelek ve Barış Kılıç'tan Doğukan Güngör paylaşımı!

Barış Kılıç ise Doğukan Güngör ile yan yana karesini paylaşarak, "Daha güzel günlere" notunu düştü.

Feyza Civelek ve Barış Kılıç'tan Doğukan Güngör paylaşımı!

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ FATİH'İ EMRE DİNLER OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör test sonucunun pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarıldı. Yeni Fatih için arayışlar devam ederken, sonunda yeni Fatih oldu.

Feyza Civelek ve Barış Kılıç'tan Doğukan Güngör paylaşımı!
