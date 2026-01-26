Feyza Civelek ve Barış Kılıç'tan Doğukan Güngör paylaşımı!

Cuma günleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle yer alan Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturmasında test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapımdan çıkarıldı. Paylaşımıyla alınan kararı herkesle beraber öğrendiğini belirten Doğukan Güngör'e destek Barış Kılıç ve Feyza Civelek'ten geldi.

BARIŞ KILIÇ VE FEYZA CİVELEK, DOĞUKAN GÜNGÖR'E DESTEK VERDİ

Sosyal medya hesabından Doğukan Güngör ile bir karesini yayınlayan Civelek, "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi. Her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı.

Barış Kılıç ise Doğukan Güngör ile yan yana karesini paylaşarak, "Daha güzel günlere" notunu düştü.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ FATİH'İ EMRE DİNLER OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör test sonucunun pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarıldı. Yeni Fatih için arayışlar devam ederken, sonunda yeni Fatih Emre Dinler oldu.