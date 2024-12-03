Feyza Işık, Kuruluş Osman'dan ayrıldı! Veda paylaşımına yorum yağdı

03 Aralık 2024 17:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:35

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde 2 yeni ayrılık yaşanacak. Diziden geçtiğimiz sezon Yıldırım Gücük, Sonat Dursun ve Ali Sürmeli ayrılmıştı. Son olarak diziden Taner Ertürkler ile Feyza Işık ayrıldı. Duygusal paylaşım yapan Feyza Işık'a yorum yağdı.

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Kuruluş Osman​'ın 6. sezonuyla beraber hikayede de değişiklik oldu. Ahmet Yılmaz’ın yöneteceği dizide peş peşe ayrılıklar oldu. Dizinin 6. sezonuna Bayhan rolüyle katılan Taner Ertürkler ile eşi Hazal’ı oynayan Feyza Işık’ın ekipten ayrılacağı öğrenildi. Ayrılıkların nedeninin dizideki hikâye değişikliği olduğu belirtildi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Feyza Işık, "Kısa süreliğine anlaştığımız Kuruluş Osman dizisinde hikayemi biraz daha erken tamamladık. Performansımı olumsuz etkileyen dizimdeki sorunun tedavisine ve eğitimine devam.. Bir süre dinlenmeye ihtiyacım var. Anlayışı için kıymetli Mehmet Bozdağ ve desteği için kıymetli Emre Akbaş'a teşekkür ederim. Kuruluş Osman ekibine, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ve kısa sürede benimseyip, sarmalayan seyircilerimize selamlar" notunu düştü.