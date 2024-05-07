Filistin Bayrağı TRT Haber’e Emanet…

07 May 2024 18:31 - Güncelleme : 07 May 2024 18:32

Dünyanın dört bir yanında İsrail’in zulmü tepkilere neden oluyor. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve topluluklar başta Gazze olmak üzere yaşananları protesto ediyor… İşte onlardan biri Berlin’deki Freie Üniversitesi’nde yaşandı.

Yaşanan protesto gösterilerinde polis, Filistin lehine slogan atan ve demokratik haklarını kullanan Freie Üniversitesi öğrencilerine müdahale etti.

Alanda yaşananları görüntüleyen TRT Haber Kameramanı Ahmet Gümüş, polisin müdahalesi ile yaşanan arbedede yere düşen ve Alman polisinin çiğnediği Filistin bayrağının görüntüsünü aldı.

Tam o sırada TRT Haber’in görüntü aldığını gören bir başka polis, yerde duran bayrağı alarak kameramana verdi.

Görüntü alırken yaşadıklarını anlatan TRT Haber Kameramanı Ahmet Gümüş, yerde bayrağı görünce rahatsız olduğunu, bir başka polisin çekim yapıldığını fark etmesiyle bayrağı yerden alarak kendisine verdiğini söyledi ve şöyle konuştu: “Biz Türk milleti olarak bayrak hassasiyeti olan bir milletiz. Bir milleti temsil eden bayrak yere serilmez, çiğnenmez. Bu çirkin hareketi görüntülemenin önemini bildiğim için görevime devam ettim. Bir başka polis görüntü aldığımı görünce bayrağı bana verdi, ben de cebime koyup görevime devam ettim.”