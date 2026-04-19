Show TV’nin yeni dizisi Delikanlı, ilk iki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Gerek konusu gerekse de oyuncularıyla oldukça gündeme gelen Delikanlı, izleyicinin en çok izlediği yapımlar arasında yer aldı. Öyle ki diziye dahil olan oyuncularda merakla takip edilmeye başlandı. Hatta 3. bölümüyle pazartesi günü ekrana gelecek olan Delikanlı dizisinde geçtiğimiz günlerde oyuncu Fırat Tanış dahil olmuştu. Ancak, ‘Miran’ karakteriyle diziye dahil olacak olan Fırat Tanış kadrodan çıkarıldı. Fırat Tanış’ın kadrodan çıkarılması arama motorlarında da merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Fırat Tanış Delikanlı dizisinden neden çıkarıldı? Sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fırat Tanış Delikanlı’nın kadrosundan çıkarıldı mı? Fırat Tanış Delikanlı dizisinden neden çıkarıldı? Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı'ya dahil olan oyuncu Fırat Tanış'ın, geçmişte adının şiddet olaylarıyla anılması nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Fırat Tanış, 'Miran' karakteriyle diziye dahil olacaktı ancak kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun geçmişte adının şiddet olayıyla anılması tepkilere yol açtı. Bu tepkiler üzerine Fırat Tanış'ın diziye devam etmeyeceği belirtildi. Kulislerde, alınan ayrılık kararında kanal yönetiminin ve 'kötü örnek oluşturabilecek ekran yüzleriyle çalışmama' tutumunun etkili olduğu iddia edildi. Yapım şirketi OGM Pictures, karşılıklı anlayış çerçevesinde proje özelindeki görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

FIRAT TANIŞ DELİKANLI’NIN KADROSUNDAN ÇIKARILDI MI?

Geçtiğimiz haftalarda ekran macerasına başlayan Delikanlı, izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Pazartesi günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Delikanlı, konusuyla dikkat çekerken oyuncu kadrosuyla da merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde Delikanlı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncu Fırat Tanış, kadrodan çıkarıldı. 3. Bölümde Sarp karakterinin düşmanı olarak hikayeye dahil olan Fırat Tanış’ın projedeki yolculuğu bitti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncu geçmiş yıllarda adının şiddet olayıyla anılmasıyla tepki çekmişti.

Sosyal medyada da oldukça gündem olan bu tepkilerle birlikte Delikanlı dizisinden çıkarıldı. Oyuncunun Delikanlı dizisine dahil olacağı haberinin duyulmasının ardından pek kişi tepkilerini ortaya koymuş, yapım ekibinin alacağı karar merak edilmişti.

Kulislerde konuşulanlara göre, alınan ayrılık kararının arkasında kanal yönetimi yer alıyor. Aynı zamanda da 7 ay önce kayyum atanan Show TV yönetiminin yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında “kötü örnek oluşturabilecek ekran yüzleriyle çalışmama” yönündeki tutumunun bu kararda etkili olduğu iddia edildi.

FIRAT TANIŞ DELİKANLI DİZİSİNDEN NEDEN ÇIKARILDI?

Delikanlı dizisinde Miran karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı bilinen Fırat Tanış, dizinin kadrosundan çıkarıldı. 3. Bölümle ekranlara geleceği söylenen Fırat Tanış, geçmiş yıllarda adının şiddet olaylarına karışmasının ardından sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada büyük tepki gören olayla ilgili eleştirel kısa süre de gündeme oturmuş, gerekenin yapılması gerektiğini ifade edilmişti. Meydana gelen gelişmelerin ardından yapım şirketi OGM Pictures tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Bahsedilen konu hakkında izleyicilerin hassasiyetinin de göz önünde bulundurulduğu ifa edilmiştir.

Yapım şirketi tarafından “Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimizi mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz” açıklamasında ifadelerine yer verildi.