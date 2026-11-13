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Medya
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:20

Furkan Palalı'nın Davet Musab dizisi hazır! Set görüntüleri nefes kesti

Başrolünde Furkan Palalı'nın yer aldığı TRT'nin dijital platformu tabii'nin büyük bir merakla beklenen Davet Musab dizisi tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Dizinin setinden yayınlanan yeni görüntüler ise nefesleri kesiyor. Dönem dizilerine bir yenisin ekleyen tabii, Davet Musab dizisiyle gümbür gümbür geliyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, çekimlerine devam ediyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Furkan Palalı'nın Davet Musab dizisi hazır! Set görüntüleri nefes kesti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:20

TRT ekranlarının dijital platformu 'nin yeni projesi 'Davet Musab' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dönem dizileriyle seyirciyi ekran başına toplayan tabii'den yeni bir proje daha ekliyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Henüz yayınlanmadan izleyiciden büyük ilgi görmeyi başaran proje, setten yayınlanan yeni karelerle büyük ses getiriyor. Dönem dizilerine bir yenisin ekleyen tabii, Davet Musab dizisiyle gümbür gümbür geliyor. Dizinin setinden yayınlanan görüntüler izleyicinin nefesini kesiyor. Başrolünde 'nın yer aldığı dönem dizisi için geri sayım başlıyor.

BAŞROLÜNDE FURKAN PALALI'NIN YER ALDIĞI DAVET MUSAB DİZİSİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR!

TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Davet Musab' dizisi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yapımcılığını Kemal Tekden’in patronu olduğu Tekden Film’in üstlendiği iddialı projenin çekimleri ’da devam ediyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, başarılı oyuncu Furkan Palalı'nın başrolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Furkan Palalı'nın Davet Musab dizisi hazır! Set görüntüleri nefes kesti

Dönem dizileriyle seyirciyi ekrana kilitleyen tabii'nin yeni projeleri arasında yer alan 'Davet Musab Bin Umeyr' dizisi, "Bir davetin hikâyesi… Bir gencin her şeyini geride bırakıp hakikate yürüyüşü…" sloganı altında çekiliyor. Senaryosunu Tekden Yazı Grubu’nun kaleme aldığı iddialı projenin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu iddialı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı birçok isim bulunuyor.

Furkan Palalı'nın Davet Musab dizisi hazır! Set görüntüleri nefes kesti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda İran'da sete çıkan Davet Musab dizisi henüz yayınlanmadan izleyiciden büyük ilgi görüyor.Çekimlerinin büyük bir çoğunluğu İran'da gerçekleşen dizi, Furkan Palalı'nın başrolünde çalışmalarını sürdürüyor. İslam öncesi dönemde Mekke’nin en dikkat çeken gençlerinden biri olan, şık giyimi ve yakışıklılığıyla çevresinde büyük hayranlık uyandıran bir gencin dönüşümünü konu alan Davet Musab dizisi, büyük ilgi görüyor.

Furkan Palalı'nın Davet Musab dizisi hazır! Set görüntüleri nefes kesti

SETTEN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI!

İslam tarihinin en etkileyici figürlerinden birinin değişim dolu hayat hikâyesinin seyirciyle buluşacağı Davet Musab dizisinin setinden yeni görüntüler paylaşıldı. Çekimlerine İran'da devam edilen dizide başrol karakter 'Musab bin Umeyr' rolünü oynayan Furkan Palalı, dönem kostümleri ve ihtişamlı görünümüyle dikkat çekiyor.

Furkan Palalı'nın Davet Musab dizisi hazır! Set görüntüleri nefes kesti

Çekimlerine İran'da tüm hızıyla devam edilen ve toplamda 16 bölümden oluşan Davet Musab dizisi, Mekke’nin zenginliği ve yakışıklılığıyla tanınan gözde gençlerinden biriyken inancı uğruna tüm ayrıcalıklarından vazgeçip bir hırka ile uğurlanan efsane bir karakteri seyirciyle buluşturmaya geliyor.

Furkan Palalı'nın Davet Musab dizisi hazır! Set görüntüleri nefes kesti

Büyük bir heyecanla beklenen dizide; Musab’ı Furkan Palalı, Habbab'ı Emre Kıvılcım, Hamne’yi Ekin Aksoy, Zeyd bin Hârise’yi Ali Buhara Mete, Utbe bin Rebîa'yı Okan Şenozan, Eyyüb El-Ensari'yi Emre Başer ve Abdullah bin Cahş'ı Murat Danacı oynuyor.

 

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